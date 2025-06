Gia đình Wirtz trúng đậm từ phi vụ thế kỷ

Florian Wirtz đang chuẩn bị đặt chân đến Anfield với mức phí kỷ lục nước Anh - 116 triệu bảng - nhưng những người hưởng lợi đầu tiên từ thương vụ bom tấn này không phải là các đại diện cầu thủ chuyên nghiệp, mà chính là… bố mẹ anh.

Không cần đến siêu cò, không cần đến một đội ngũ cố vấn hùng hậu, Wirtz hoàn toàn tin tưởng cha mẹ mình - ông Hans và bà Karin - để đại diện đàm phán toàn bộ vụ chuyển nhượng với Liverpool. Và niềm tin ấy được đền đáp bằng một bản hợp đồng đưa anh đến nhà ĐKVĐ Premier League, cùng khoản hoa hồng ước tính lên đến 8,6 triệu bảng dành cho hai bậc sinh thành.

Theo tiết lộ từ Bild, đây là khoản tiền mà bố mẹ Wirtz sẽ nhận được dàn trải trong 5 năm hợp đồng. Một con số không nhỏ, nhưng cũng là phần thưởng xứng đáng cho những người sát cánh cùng con trai mình từ những ngày đầu chập chững trong màu áo Leverkusen cho đến đỉnh cao của thị trường chuyển nhượng hiện tại.

Về mặt chuyên môn, Liverpool không chỉ có được một trong những tài năng trẻ hay nhất châu Âu, mà còn là mảnh ghép hoàn hảo cho tuyến giữa đầy sáng tạo nhưng đang cần sức sống mới. Dưới tay Arne Slot, Wirtz có thể bùng nổ - như cách anh từng làm dưới sự dìu dắt của Xabi Alonso mùa trước. Cú đúp danh hiệu quốc nội và chiếc Siêu cúp Đức ở mùa 2023/24 chính là minh chứng cho sự xuất sắc ổn định của tiền vệ sinh năm 2003.

Việc Wirtz chọn tin tưởng vào gia đình thay vì các siêu đại diện cũng phản ánh sự khác biệt trong cách tiếp cận bóng đá hiện đại. Đây không còn là một cuộc đua tiền bạc đơn thuần, mà là một hành trình được tính toán kỹ lưỡng bởi những người hiểu rõ nhất về anh. Và sự tính toán ấy đã vượt qua nhiều thử thách - từ việc Leverkusen kiên quyết từ chối các đề nghị ban đầu, cho đến khi chốt mức giá 100 triệu bảng (kèm 16 triệu bảng phụ phí).

Điểm thú vị là Wirtz sẽ tái ngộ Jeremie Frimpong - người đồng đội cũ ở Leverkusen, hiện cũng vừa cập bến Liverpool với mức giá 29,5 triệu bảng. Cặp đôi từng là trụ cột dưới thời Xabi Alonso, giờ sẽ tiếp tục là hạt nhân cho tham vọng chinh phục châu Âu của đội bóng vùng Merseyside.

Từ một chuyến đi nghỉ cùng nhau ngoài khơi Montenegro, Wirtz và Frimpong chuẩn bị tái hợp trên sân cỏ nước Anh. Và trong hậu trường của bản hợp đồng bom tấn, một gia đình nhỏ vừa khẳng định được chỗ đứng của mình trên bản đồ bóng đá đỉnh cao - không ồn ào, không chiêu trò, chỉ đơn giản là niềm tin và sự chuyên nghiệp đến tận cùng.

Liverpool có thể đã chi rất nhiều, nhưng với Florian Wirtz, đây không chỉ là một bản hợp đồng cầu thủ. Đó là một khoản đầu tư mang tính chiến lược - và cũng là câu chuyện cảm động về bóng đá, gia đình và lòng tin.

