Florian Wirtz - đắt giá, đơn giản và đúng người

Liverpool vừa thực hiện một cú áp phe lịch sử khi phá kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Anh để chiêu mộ Florian Wirtz, một tài năng trẻ Đức không lớn lên cùng ánh đèn sân khấu, mà cùng… khoai tây luộc, phòng khách biến thành sân bóng, và một tuổi thơ không có tivi. Nhưng chính điều đó lại tạo ra một ngôi sao khác biệt không màu mè, không phô trương, nhưng cực kỳ hiệu quả.

Wirtz không được phép xem tivi khi còn nhỏ. Thay vào đó, cậu bé ở Pulheim (ngoại ô Cologne) đá bóng với chị gái ngay trong phòng khách.

Không iPad, không game, không xe hơi - nhà Wirtz chọn xe đạp, vận động, và bóng đá. Không có gì ngoài một tuổi thơ “cắt mọi xao nhãng” - và nó chính là mảnh đất mầu mỡ để nuôi lớn một thiên tài.

Người cha Hans-Joachim là chủ tịch CLB bóng đá địa phương, cho phép Wirtz và chị gái Juliane (hiện là cầu thủ của Werder Bremen) tung hoành trên sân bóng từ tấm bé. Mẹ của anh, bà Karin, là người “giữ chân” đứa con thiên tài.

Khi một công ty đại diện gửi quà mời chào, bà lập tức trả lại, không cần mở ra. Cho đến hôm nay, gia đình vẫn tự tay quản lý sự nghiệp của anh - không cần bất kỳ “siêu cò” nào.

Wirtz không phải câu chuyện vượt nghịch cảnh. Ngược lại, mọi người đều thấy cậu đặc biệt từ sớm. Trong một bài tập tiểu học, khi được hỏi mơ ước nghề nghiệp, Wirtz viết một dòng duy nhất: “Cầu thủ bóng đá”. Và từ đó đến nay, cậu vẫn chỉ làm một việc: đá bóng, rất giỏi.

Từng là viên ngọc sáng của học viện FC Cologne, Wirtz gây chấn động khi chuyển sang đối thủ Bayer Leverkusen năm 2020 - vụ việc bị cho là phá vỡ “thỏa thuận ngầm” giữa hai CLB về việc không tranh giành tài năng trẻ. Nhưng Leverkusen khi ấy không thể làm ngơ: Wirtz quá hay, quá khác biệt.

Sau vài tuần ở học viện, Wirtz được đôn thẳng lên đội một bởi HLV Peter Bosz - người từng dẫn dắt Ajax và Dortmund. "Cậu ấy 16 tuổi, không mất bóng một lần nào trong buổi tập. Từng pha xử lý khó nhằn đều được giải quyết chỉ bằng một chạm. Tôi ngỡ ngàng. Tôi nói luôn: Cậu bé này sẽ đoạt Quả bóng vàng", Bosz kể lại.

Wirtz lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân cho Leverkusen, rồi trở thành người trẻ nhất ghi bàn tại Bundesliga. Ngoại trừ một chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng năm 2022, sự nghiệp của anh gần như là đường thẳng hướng tới đỉnh cao. Mùa 2023/24, Wirtz là cầu thủ xuất sắc Bundesliga, đưa Leverkusen của Xabi Alonso lần đầu vô địch quốc gia, và được 216 cầu thủ đồng nghiệp bầu là người ấn tượng nhất nước Đức.

Về mặt chỉ số, Wirtz sở hữu thống kê ấn tượng: 34 bàn và 35 kiến tạo trong hai mùa gần nhất. Nhưng giá trị thực sự của anh không nằm ở những con số. Đó là cảm giác an tâm mỗi lần bóng đến chân anh. Là sự thông minh khi di chuyển, sự tinh tế trong từng cú chạm, sự linh hoạt trong tư duy chiến thuật.

Wirtz là kiểu cầu thủ đặc biệt hiếm: rê bóng như nghệ sĩ, pressing như máy. Anh là người rê bóng nhiều nhất Bundesliga 2024/25, đồng thời cũng đoạt bóng nhiều nhất ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương - một chỉ số cho thấy Wirtz hoàn hảo với thứ bóng đá hiện đại mà HLV Arne Slot đang xây tại Anfield.

Không cần ồn ào, không cần phát ngôn sốc hay hình xăm nổi bật. Tài năng của Wirtz nằm ở cách anh đơn giản hóa điều phức tạp - và đôi khi, là ở chuyện... khoai tây luộc. Trong một video lan truyền, Wirtz chọn khoai tây luộc là món khoái khẩu, vượt cả khoai chiên hay snack.

Người hâm mộ đùa, anh phản ứng: "Đến mức này thì chẳng còn buồn cười nữa". Nhưng sự chất phác đó chỉ càng khiến người ta tin rằng đây là một cầu thủ thực thụ - không bóng bẩy, chỉ bóng đá.

Khi Liverpool chi hơn 100 triệu bảng để mua Wirtz, họ không chỉ mua một cầu thủ. Họ mua một triết lý. Trong thời đại mà bóng đá bị bủa vây bởi mạng xã hội, thương hiệu cá nhân, và ồn ào truyền thông, Wirtz là làn gió mát: điềm đạm, tận tụy, chuyên nghiệp.

Wirtz không đến để thay thế Salah, không cần làm biểu tượng phòng thay đồ. Anh đến để làm điều anh giỏi nhất: chơi bóng như thể đó là bản năng, không tính toán. Và nếu hành trình ở Anfield khởi đầu đúng như kỳ vọng, rất có thể Quả bóng vàng sẽ không còn xa.

Từ một cậu bé không được xem tivi, mê khoai tây luộc và đá bóng trong phòng khách, Florian Wirtz đã bước vào sân khấu lớn của bóng đá thế giới - với một phong thái khiêm tốn, nhưng đầy tự tin của người biết rõ: mình sinh ra để chơi bóng.

