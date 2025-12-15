Gia đình ở TP.HCM hỗn loạn vì giúp việc nghỉ ngang cuối năm

Không còn người phụ giúp làm việc nhà và trông con, vợ chồng chị Nguyễn Hạnh vừa phải căng mình chạy deadline tháng cuối năm, vừa thay nhau lo liệu cho con.

Nhiều người "khủng hoảng" khi giúp việc nghỉ ngang, phải căng mình vừa làm việc vừa chăm con nhỏ. Ảnh: Ketut Subiyanto/Pexels.

Giữa tháng 10, gia đình chị Nguyễn Hạnh (phường An Khánh, TP.HCM) rơi vào tình thế “trở tay không kịp” khi người giúp việc bất ngờ xin nghỉ để về quê lo việc gia đình. Dù chị tha thiết thuyết phục ở lại đến sau Tết và hứa thêm tiền thưởng, người này vẫn không chịu.

Chị Hạnh có con học lớp 1. Mỗi ngày, bé vào lớp lúc 7h và tan học lúc 16h. Công việc của người giúp việc là dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn buổi sáng, chiều ra đón bé, tắm rửa và trông nom để vợ chồng chị dù có tăng ca vẫn an tâm.

“Kể từ khi người giúp việc nghỉ ngang, nhịp sống gia đình tôi đảo lộn. Việc cơm nước, dọn dẹp giờ phải thuê người theo ca, 3 tiếng/ngày với giá 90.000 đồng/giờ. Chuyện đưa đón con, vợ chồng tôi đành nhờ cô giáo trông bé thêm một tiếng, rồi thay phiên nhau chạy về cho kịp”, chị Hạnh nói với Tri Thức - Znews.

Người giúp việc đột ngột nghỉ ngang là vấn đề “đau đầu” của không ít gia đình, đặc biệt vào giai đoạn cuối năm bận rộn. Không dễ dàng để tìm được người thay thế, nhiều người phải vật lộn để cân bằng giữa việc công ty và việc nhà.

Cuộc sống đảo lộn

Chị Nguyễn Hạnh cho biết trước khi nghỉ, người giúp việc đã gắn bó với gia đình chị nửa năm. “Cô ấy làm rất ưng ý. Cô chủ yếu phụ việc nhà và chăm con nhỏ vì vợ chồng tôi đều làm văn phòng”, chị nói.

Chưa tìm được người mới, chị Hạnh đôi lần nhờ ông bà hoặc người thân hỗ trợ đưa đón con nhỏ nhưng thừa nhận không thể trông cậy thường xuyên.

Vợ chồng chị Nguyễn Hạnh khủng hoảng khi thay phiên chăm sóc con buổi tối. Ảnh: NVCC.

Vợ chồng chị ra ở riêng từ khi sinh con. Nhà hiện tại cách nhà chồng ở phường An Nhơn khoảng 40 phút di chuyển nên khó gửi con cho bà nội chăm sóc.

“Nhiều hôm công việc còn dang dở nhưng vẫn phải vội chạy về đón con. Về đến nhà thì lại tất bật việc nhà tới tối muộn, rồi tiếp tục tranh thủ hoàn thành nốt việc công ty. Cuối năm, cơ quan cũng nhiều việc giải quyết mà giúp việc nghỉ ngang khiến tôi không xoay xở nổi”, chị Hạnh trải lòng.

Khó khăn tương tự cũng xảy ra với gia đình bà Ngọc Thùy (48 tuổi, ngụ phường An Đông, TP.HCM) khi giúp việc nghỉ bất ngờ.

Bố chồng bà Hạnh nay đã hơn 85 tuổi, từng bị tai biến nên cần người túc trực 24/24. Chồng đi làm xa, còn bà bận kinh doanh cửa hàng nên không thể tự chăm sóc.

Vì vậy, gia đình bà Hạnh phải thuê hai người giúp việc làm theo ca 6 tiếng: một người lo từ 6h đến 18h, người còn lại làm từ 18h đến 6h sáng hôm sau, với mức lương khoảng 12 triệu đồng/người. Nhờ vậy, việc chăm sóc cụ ông thời gian qua khá ổn định.

Thế nhưng tháng cuối năm, một trong hai người giúp việc xin nghỉ khiến nhịp sống gia đình đảo lộn.

“Cô ấy báo trước 10 ngày nhưng đến giờ tôi vẫn chưa tìm được người phù hợp. Công việc chăm người tai biến khá nặng, ít ai chịu làm. Có người vào được 4-5 ngày lại xin nghỉ vì không kham nổi”, bà Thùy chia sẻ.

Những ngày gần đây, bà Thùy rơi vào cảnh “xoay như chong chóng”. Buổi chiều bà phải tự nấu cơm, vừa làm vừa để mắt trông bố chồng. Ban đêm, bà chập chờn giấc ngủ vì phải canh giờ cho ông uống thuốc và lau dọn khi cần.

Khi chồng đi làm về, hai vợ chồng lại thay ca nhau chăm sóc. “Hy vọng chúng tôi sẽ tìm được người đỡ đần trước Tết, chứ giờ ai trong nhà cũng kiệt sức”, bà nói.

Bất đồng khi nhờ tới mẹ chồng

Cách đây hơn một tháng, người giúp việc của gia đình chị Hoàng Phương (30 tuổi, Hà Nội) đột ngột xin nghỉ về quê vì con dâu mới sinh cháu. Người này báo trước chỉ một tuần khiến vợ chồng chị rơi vào thế bị động.

“Bác ấy cùng quê, được người quen giới thiệu và đã ở cùng từ khi tôi sinh con hơn một năm trước. Việc nhà không nhiều, bác chủ yếu giúp trông em bé, đặc biệt là sau khi tôi đi làm lại”, chị cho biết.

Hoàng Phương mệt mỏi vì bất đồng với mẹ chồng trong việc chăm con. Ảnh: NVCC.

Khi nghe người giúp việc thông báo nghỉ, chị Phương rơi vào lo lắng vì không biết tìm ai thay thế, trong khi vẫn phải đi làm hàng ngày. Cần người trông em bé, chị chỉ tin tưởng người quen giới thiệu, e ngại thuê qua trung tâm môi giới.

Tuy nhiên, giai đoạn cuối năm rất khó tìm người. “Nhiều chị, bác ở quê tầm thời gian này muốn ở quê lo công việc, ra Tết mới đi làm. Tôi đã thử hỏi dò nhưng không có ai phù hợp”, chị chia sẻ.

Sau khi bàn bạc, vợ chồng chị Phương gọi điện nhờ mẹ chồng từ quê lên trông cháu giúp một thời gian trước khi tìm được giúp việc mới.

Chị Phương cho biết mẹ chồng từng chăm sóc một thời gian khi ở cữ, nhưng vì quan điểm chăm bé của cô và mẹ khác nhau nên mẹ cũng đồng ý không can thiệp, để vợ chồng tự lo.

“Bà nội đồng ý ngay vì cũng rất muốn chăm sóc và gần cháu hơn. Tôi cũng xác định những bất đồng cũ lại phát sinh, nhưng dẫu sao có bà giúp lúc này là mừng lắm rồi”, chị bày tỏ.

Đúng như đã dự tính trước, kiểu chăm cháu của mẹ chồng có nhiều vấn đề khiến chị Phương không đồng tình. Mỗi buổi chiều tối, bà thường đưa cháu dạo ra đường để vừa cho cháu ăn, vừa nói chuyện với hàng xóm.

“Tôi có bảo mẹ nên để cháu ngồi một chỗ ở nhà khi cho ăn, tránh tạo thói quen xấu khi đưa cháu đi ‘ăn rong’. Có hôm bà cháu ở ngoài cả tiếng khiến bé về bị ho, dạo này thời tiết ô nhiễm nên tôi càng lo hơn”, chị chia sẻ.

Sau một lần chị và mẹ chồng to tiếng về vấn đề này, chồng phải đứng ra hòa giải để hai người hiểu ý nhau. Chị cho rằng với giúp việc có thể nói thẳng yêu cầu của mình khi chăm bé, nhưng rất nhạy cảm khi trao đổi với mẹ chồng vì dễ gây cảm giác “trứng đòi khôn hơn vịt”.

“Thú thực tôi vẫn không thoải mái, ngồi ở văn phòng không biết bà cháu đang làm gì ở nhà. Tôi cũng không biết khi nào có thể tìm được giúp việc mới”, chị bộc bạch.