Giả danh cán bộ để lừa đảo 'chạy án', chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Tiếp cận với người nhà của các bị can, bị cáo, Tâm và Hải giả danh là cán bộ tòa án, viện kiểm sát để lừa đảo "chạy" cho đối tượng được tại ngoại, giảm án.

Tuy nhiên, sau khi nạn nhân chuyển tiền, 2 đối tượng liền chia nhau tiêu xài.

Ngày 27/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Trần Hải (SN 1970, trú thành phố Đà Nẵng) và Lưu Xuân Tâm (SN 1979, quê huyện Yên Thành, Nghệ An; trú tỉnh Đồng Nai) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hai đối tượng Lưu Xuân Tâm và Trần Hải tại cơ quan công an.

Cơ quan công an cho biết, Tâm và Hải từng đi tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, cả 2 không có việc làm nên cấu kết với nhau tìm kiếm những bị can, bị cáo có nhu cầu xin chạy giảm án để lừa đảo.

Cụ thể, khi biết có người muốn xin chạy giảm án, chạy tại ngoại, Tâm sẽ đến gặp người thân của các bị can, bị cáo này để nói chuyện. Tâm “nổ” có mối quan hệ thân quen với người tên Hải (tức là đối tượng Trần Hải) đang làm việc tại cơ quan tố tụng có thể xin tại ngoại và giảm án cho các bị can, bị cáo.

Vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

Về phía Trần Hải, đối tượng này sẽ đóng vai các cơ quan tố tụng (tòa án, viện kiểm sát) và yêu cầu bị hại phải chuyển tiền nếu muốn giảm án. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng sẽ chia nhau tiêu xài cá nhân.

Sau một thời gian điều tra theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng Lưu Xuân Tâm và Trần Hải.

Bước đầu, cơ quan công an xác định với thủ đoạn nêu trên, 2 đối tượng nêu trên đã lừa đảo “chạy án” cho 4 bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt hơn 4,2 tỷ đồng .

Cơ quan Công an thông báo, ai là bị hại của vụ án trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để trình báo.