Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù

Sáng 10/1, Tòa án Quân sự quân khu 5 tuyên phạt đối với các bị cáo trong vụ án bán 63 ha đất sân bay Nha Trang khi chưa đủ pháp lý.

Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên phạt 4 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" quy định tại điều 229 Bộ Luật hình sự.

Cùng tội danh trên, các bị cáo Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa) cùng chịu mức án 3 năm 6 tháng tù.

Hai cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang (nguyên Phó cục trưởng Cục tác chiến), Nguyễn Duy Cường (nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) cùng nhận mức án 2 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" quy định tại điều 229 Bộ Luật hình sự.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Nam Trần.

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) bị tuyên phạt 11 năm tù Về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự. Trước đó, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 30 năm tù. Bị cáo Hậu buộc phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

Cùng tội danh này, bị cáo Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) nhận mức án 8 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thị Hằng (Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) chịu mức án 7 năm 6 tháng tù.

HĐXX đánh giá các bị cáo là lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và 2 cựu Thiếu tướng đều có chức vụ cao, nhưng vi phạm với tính chất rất nghiêm trọng, xâm phạm quy định quản lý Nhà nước về đất đai, ảnh hưởng niềm tin trong nhân dân đến chủ trương của Đảng và Nhà nước, gây mất bình đẳng, môi trường đầu tư kém công bằng.

Bị cáo Hậu và 2 đồng phạm đã lợi dụng sai phạm của các cựu cán bộ trên, đưa thông tin gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 680 bị hại với số tiền thu về hơn 7.000 tỷ đồng . Hành vi phạm tội là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư và các nguồn lực xã hội và các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu (thứ 2 hàng trên) tại phiên tòa.

Theo Hội đồng xét xử, cựu Chủ tịch Nguyễn Chiến Thắng là người ký nhiều văn bản mang tính chất quyết định trong hành vi giao đất sai, do đó sai phạm của bị cáo Thắng là tiền đề để các sai phạm sau đó xảy ra. Hậu cũng bị xác định là chủ mưu trong hành vi lừa đảo, thực hành tích cực, chỉ đạo chị gái và bạn thân phạm tội. Song xét các hành vi giảm nhẹ, công trạng, thành tích, HĐXX đều tuyên án các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Về dân sự, các bị cáo Hậu, Hằng và Định phải có trách nhiệm liên đới bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng cho các bị hại, song tòa xác định Hậu là Tổng giám đốc công ty, chiếm 99,1 % cổ phần. Toàn bộ tiền thu được từ các nhà đầu tư đều được chuyển về cho Hậu để sử dụng theo yêu cầu của Hậu nên cần yêu cầu Hậu phải bồi thường toàn bộ.

HĐXX ghi nhận các bị cáo đã khắc phục tổng 160 tỷ đồng , Tòa tiếp tục kê biên 2.148 bất động sản của Hậu và một số tài sản khác để tiếp tục đảm bảo thi hành án.

Về thỏa thuận giữa bị cáo Hậu và một đại gia về việc mua lại Tập đoàn Phúc Sơn, thay bị cáo Hậu bồi thường và tiếp tục thực hiện dự án, tòa xét thấy hợp đồng chuyển nhượng chưa đủ điều kiện, nên không có cơ sở để xem xét chấp nhận.