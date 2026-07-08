Ghen tuông, sát hại bạn gái rồi phi tang thi thể trên sông

Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông trong quá trình chung sống, Thạch Kim Thái sát hại chị H rồi đưa thi thể nạn nhân vào bao tải phi tang trên sông.

Ngày 8/7, Công an TP.HCM cho biết, chỉ sau ít giờ xác định được danh tính nạn nhân, lực lượng công an nhanh chóng làm rõ vụ án giết người gây xôn xao dư luận.

Trước đó, thi thể một phụ nữ được phát hiện trong bao tải, trôi dạt vào khu vực bờ kè phía sau Công ty May Sài Gòn 3 (phường Hiệp Bình).

Thạch Kim Thái tại cơ quan công an.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, vụ việc được trình báo cơ quan chức năng vào sáng 3/7, sau khi người dân phát hiện một bao tải chứa thi thể nữ giới đang trong quá trình phân hủy trôi dạt vào bờ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết và khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra.

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tập trung truy xét, xác minh danh tính nạn nhân và đối tượng gây án.

Song song công tác điều tra, Công an TP.HCM phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kêu gọi người dân cung cấp thông tin phục vụ điều tra. Nhiều nguồn tin từ quần chúng đã hỗ trợ lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là chị K.T.H (SN 1981, hộ khẩu thường trú tại TP Cần Thơ, cư trú tại phường Bình Hòa).

Chỉ sau khoảng 3 giờ kể từ khi xác định được danh tính nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ nghi phạm là Thạch Kim Thái (SN 1978, hộ khẩu thường trú tại TP Cần Thơ, hiện cư trú tại phường Bình Hòa).

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận đã sát hại nạn nhân. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm và ghen tuông trong quá trình hai người chung sống.

Công an TP.HCM cho biết, tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.