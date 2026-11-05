Generali là đối tác bảo hiểm chính thức của Ac Milan và Inter Milan

Generali trở thành đối tác đặt tên sân vận động và đối tác bảo hiểm chính thức của AC Milan và Inter Milan.

Sự hợp tác mở ra chương mới trong mối quan hệ lâu đời giữa Generali và thành phố Milan, qua đó gắn tên tuổi tập đoàn với sân nhà tương lai của 2 câu lạc bộ bóng đá giàu truyền thống tại Italy.

Generali ghi dấu ấn với thỏa thuận hợp tác thể thao quy mô toàn cầu

Theo Generali, hợp tác với AC Milan và Inter Milan là một trong những thỏa thuận quyền đặt tên sân vận động có quy mô toàn cầu lớn nhất. Việc đồng hành từ giai đoạn đầu thể hiện định hướng phát triển quan hệ hợp tác lâu dài của tập đoàn với 2 câu lạc bộ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên thế giới.

Hình ảnh phối cảnh Generali Stadium - sân nhà chung trong tương lai của AC Milan và Inter Milan.

Bên cạnh vai trò đối tác đặt tên sân vận động (Naming Partner), Generali còn trở thành đối tác bảo hiểm chính thức (Official Insurance Partner) của 2 câu lạc bộ. Sự hợp tác này thể hiện định hướng của tập đoàn trong việc đồng hành cùng thể thao không chỉ qua các sự kiện, mà còn gắn bó lâu dài với câu lạc bộ và người hâm mộ.

Ông Paolo Scaroni - Chủ tịch AC Milan (ngoài cùng bên trái), ông Philippe Donnet - Tổng giám đốc Tập đoàn Generali (ở giữa) và ông Giuseppe "Beppe" Marotta - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Inter Milan (ngoài cùng bên phải) tại trận derby thành Milan. Ảnh: AC Milan.

Ông Andrea Sironi - Chủ tịch Tập đoàn Generali và ông Philippe Donnet - Tổng giám đốc Tập đoàn Generali, chia sẻ sân vận động mới sẽ góp phần khẳng định vị thế quốc tế của Milan, một trong những thành phố tiêu biểu của Italy.

Đại diện của Generali cho biết: “Sân vận động mới sẽ góp phần khẳng định vị thế quốc tế của Milan, một trong những thành phố tiêu biểu của Italy. Generali từ lâu đã góp phần đưa hình ảnh của Italy đến với bạn bè quốc tế. Đó là lý do chúng tôi lựa chọn đồng hành cùng 2 câu lạc bộ bóng đá Italy có đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới ngay từ những bước đầu của dự án triển vọng này. Generali Stadium sẽ trở thành một biểu tượng mới của Milan. Qua đó, chúng tôi muốn thể hiện niềm tin vào sự phát triển của thành phố và cả đất nước, đồng thời góp phần tạo nên giá trị bền vững cho thế hệ mai sau. Tại Generali, chúng tôi tin thể thao có thể góp phần nâng cao sức khỏe, thúc đẩy sự hòa nhập và tạo điều kiện để con người, cộng đồng phát triển. Đó cũng là tinh thần chúng tôi theo đuổi tại Italy và hơn 50 quốc gia nơi Generali hiện diện. Sự đồng hành của Generali tại sân vận động vì thế không chỉ nằm ở tên gọi, bởi chúng tôi mong muốn góp mặt trong những trải nghiệm làm nên sức sống của nơi đây”.

Generali Stadium - biểu tượng mới trong tương lai của Milan

Sự hợp tác được công bố cùng với dự án sân vận động chung trong tương lai của AC Milan và Inter Milan, mang tên Generali Stadium. Công trình dự kiến có sức chứa khoảng 71.500 chỗ ngồi, đặt trải nghiệm của người hâm mộ làm trọng tâm.

Dự án được phát triển bởi 2 đơn vị kiến trúc quốc tế Foster + Partners và Manica, với sự tham gia của kiến trúc sư Lord Norman Foster và chuyên gia thiết kế công trình thể thao David Manica.

Sân vận động được định hướng trở thành điểm đến thể thao mang dấu ấn kiến trúc đặc trưng của Milan với thiết kế kết cấu khung hình chữ X và hệ mái uốn cong kép, kết hợp không gian khán đài hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm theo dõi.

Đối với Generali, sân vận động mang ý nghĩa rộng hơn một địa điểm tổ chức giải đấu bóng đá. Công trình được kỳ vọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của Milan, tạo thêm không gian kết nối giữa thể thao, văn hóa và cộng đồng, qua đó tiếp nối mối quan hệ gắn bó của tập đoàn với thành phố.

Ngoài ra, Generali còn đồng hành với nhiều giải đấu và sự kiện thể thao quốc tế. Trong lĩnh vực quần vợt, Generali gắn bó với Davis Cup by Generali. Ở đua thuyền buồm, tập đoàn đồng hành cùng Barcolana trong hơn 40 năm, góp phần duy trì sức hút của một trong những sự kiện thể thao nổi bật tại Italy. Generali cũng đồng hành cùng giải chạy bộ trên khắp châu Âu, trong đó có Berlin Marathon.

Thông qua thỏa thuận với AC Milan và FC Internazionale Milano, Generali tiếp tục mở rộng dấu ấn trong làng thể thao quốc tế và củng cố mối quan hệ với thành phố Milan. Sự hiện diện của Generali Stadium được kỳ vọng đưa thương hiệu đến gần hơn với nhiều thế hệ người hâm mộ, đồng thời tiếp nối định hướng phát triển gắn liền với con người, sức khỏe và cộng đồng của tập đoàn.