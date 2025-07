Gelex lãi kỷ lục, cổ phiếu tăng gấp 3 từ đầu năm

Riêng quý II, Gelex lãi ròng 1.205 tỷ đồng, là mức lợi nhuận quý cao nhất của doanh nghiệp này trong lịch sử hoạt động.

Tập đoàn Gelex của đại gia Nguyễn Văn Tuấn lãi lớn trong quý II, giá cổ phiếu tăng gấp đôi sau 3 tháng. Ảnh: GEX.

CTCP Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II với doanh thu thuần đạt 10.131 tỷ đồng , tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng doanh thu tiếp tục đến từ lĩnh vực thiết bị điện khi thu về 6.518 tỷ, tăng 25% và chiếm tỷ trọng 64% tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn.

Các mảng kinh doanh còn lại của Gelex cũng ghi nhận tăng trưởng dương trong quý gần nhất. Trong đó, lĩnh vực vật liệu xây dựng tăng 11%, đạt 2.149 tỷ đồng ; mảng khu công nghiệp và bất động sản đạt 1.015 tỷ, tăng 37%; trong khi lĩnh vực hạ tầng tiện ích cũng mang lại 343 tỷ, tăng 17%.

Sau khi khấu trừ các chi phí và thuế, Gelex lãi ròng 1.205 tỷ đồng quý II, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao kỷ lục của doanh nghiệp này.

GELEX LÃI KỶ LỤC QUÝ II/2025 Tình hình kinh doanh của Gelex giai đoạn 2022-2025 Nhãn I/2022 II III IV I/2023 II III IV I/2024 II III IV I/2025 II Doanh thu tỷ đồng 8645 9069 7014 7361 6410 7995 7487 8105 6660 8248 8709 10135 7916 10131 Lãi/lỗ sau thuế

694 391 221 247 34 652 258 -80 253 1103 297 1016 436 1205

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Gelex đạt doanh thu thuần hợp nhất 18.047 tỷ đồng , tăng 21%; lợi nhuận sau thuế tăng tương ứng 21%, đạt 1.642 tỷ đồng .

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản hợp nhất của Gelex đạt 59.261 tỷ đồng , tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 16% lên 26.575 tỷ đồng , chủ yếu do mở rộng đầu tư tài chính ngắn hạn nhằm tận dụng cơ hội thị trường.

Theo thuyết minh báo cáo, tại ngày 30/6, Gelex đang nắm giữ 390 tỷ đồng đầu tư trái phiếu, giảm 10 tỷ so với đầu năm nhưng tăng 300 tỷ so với cuối quý I. Công ty cũng đầu tư 4.622 tỷ đồng vào kênh chứng khoán dưới dạng đầu tư ngắn hạn. Ngoài ra, doanh nghiệp có gần 2.000 tỷ đồng là tiền gửi cũng như các kênh đầu tư ngắn hạn khác - tăng mạnh so với mức 519 tỷ đồng hồi đầu năm.

Hàng tồn kho vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản của Gelex với giá trị 10.380 tỷ đồng , tương đương 18%.

Về cơ cấu nguồn vốn, doanh nghiệp tiếp tục tăng vay nợ. Tại thời điểm kết thúc quý II, Gelex có 20.119 tỷ đồng nợ vay, trong khi đầu năm là 16.546 tỷ đồng .

Cùng với kết quả kinh doanh khởi sắc, cổ phiếu GEX đang nhận được nhiều chú ý từ giới đầu tư nhờ đà tăng giá ấn tượng từ đầu năm. Kết thúc phiên giao dịch 25/7, thị giá GEX tạm dừng ở mức 53.500 đồng/cổ phiếu, tăng kịch biên độ so với phiên liền trước. Chỉ tính riêng tuần này, thị giá GEX đã tăng 24%, nâng mức tăng trong 3 tháng gần nhất lên 114%.

Còn nếu tính từ đầu năm, giá cổ phiếu doanh nghiệp của đại gia Nguyễn Văn Tuấn (Tổng giám đốc Gelex) đã tăng gần 200%, thuộc nhóm tăng mạnh nhất thị trường cùng giai đoạn.