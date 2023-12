GDP năm 2023 tăng 5,05%

GDP năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng trưởng của các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023.

Theo báo cáo được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/12, GDP cả năm 2023 ước tăng 5,05% so với năm trước.

Theo đó, tăng trưởng GDP quý IV ước tính tăng 6,72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn quý IV các năm 2012-2013 và 2020-2022 và với xu hướng tích cực, quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 3,41%, quý II tăng 4,25%, quý III tăng 5,47%).

GDP năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng trưởng của các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023. Với mức tăng trưởng trên, GDP bình quân đầu người năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 101,9 triệu đồng/người, tương đương 4.284 USD , tăng 160 USD so với năm 2022.

Năng suất lao động của toàn nền kinh tế năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 199,3 triệu đồng/lao động (tương đương 8.380 USD /lao động, tăng 274 USD so với năm 2022).

Đóng góp vào mức tăng trên, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83% (đóng góp 8,8%); khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,74% (đóng góp 28,9%); khu vực dịch vụ tăng 6,82% (đóng góp 62,3%).

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng tích cực, trong đó kim ngạch xuất khẩu một số nông sản tăng cao.

Giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp năm 2023 vào khoảng 3,88% so với năm trước, đóng góp 0,34 điểm % vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 3,74% nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,02 điểm %; ngành thủy sản tăng 3,71%, đóng góp 0,1 điểm %.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm. Giá trị tăng thêm toàn ngành năm nay chỉ tăng 3,02%, thấp nhất giai đoạn 2011-2023, đóng góp 1 điểm % vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế.

TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA VIỆT NAM TRONG THẬP NIÊN QUA Nguồn: Tổng cục Thống kê. Nhãn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Tăng trưởng GDP so với năm trước % 6.42 6.99 6.69 6.94 7.47 7.36 2.87 2.56 8.02 5.05

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,62%, cũng là mức tăng thấp nhất giai đoạn 2011-2023, đóng góp 0,93 điểm %. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,79%, đóng góp 0,14 điểm phần trăm. Ngành xây dựng tăng 7,06%, đóng góp 0,51 điểm phần trăm...



Năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 6,23 triệu tỷ đồng , tăng 9,6% so với năm trước (năm 2022 tăng 20%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,1% (năm 2022 tăng 15,8%).

Trong năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,6 triệu lượt người, gấp 3,4 lần năm 2022, vượt xa mục tiêu 8 triệu khách quốc tế cả năm nhưng chỉ bằng 70% năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19, số lượt người Việt Nam xuất cảnh đạt 5 triệu lượt người, gấp 2 lần năm trước.

Về xuất nhập khẩu, trong quý IV, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 96,5 tỷ USD , tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,2% so với quý III. Tính chung cả năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 355,5 tỷ USD , giảm 4,4% so với năm trước.

Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu quý IV ước đạt 90,2 tỷ USD , tăng 8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 6,3% so với quý III. Tính chung cả năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 327,5 tỷ USD , giảm 8,9% so với năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 12 ước tính xuất siêu 2,28 tỷ USD .

Như vậy, trong cả năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 28 tỷ USD (năm trước xuất siêu 12,1 tỷ USD ).