Gây ra 11 vụ trộm và 'nướng' hết tiền vào sòng bạc

Phước bước đầu khai nhận: Do túng tiền đánh bạc, đã điều khiển môtô rảo quanh các tuyến đường ở huyện Châu Thành tìm các căn nhà vắng chủ để trộm.

Phước thường xuyên giấu môtô gần địa điểm gây án, rồi leo rào, cắt tôn hay phá khóa cửa nhà trộm tại sản. Điển hình, vào ngày 2/8, đối tượng đã đột nhập vào nhà anh N.H.T. (SN 1996, ngụ xã An Bình, huyện Châu Thành) trộm tài sản có giá trị, gồm: 11 nhẫn vàng (trọng lượng khoảng 10 chỉ), 1 lắc tay bằng vàng 24k (trọng lượng khoảng 3 chỉ)…

Sau đó, Phước đem tiêu thụ ở một tiệm vàng tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. Phước từng thực hiện trót lọt 11 vụ trộm trên địa bàn huyện Châu Thành, lấy trộm nhiều tài sản là vàng, tiền, đồng hồ, điện thoại di động... Đáng lưu ý, Phước đem số tiền tiêu thụ được “nướng” hết vào sòng bạc.

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới,.