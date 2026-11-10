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Thể thao

Gary Neville: 'Hàng thủ này sẽ kéo MU xuống hạng'

  • Thứ ba, 10/11/2026 05:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau trận hòa với Aston Villa, cựu hậu vệ Gary Neville kịch liệt chỉ trích ban lãnh đạo MU vì không nâng cấp hàng thủ trong kỳ chuyển nhượng vừa qua.

Hàng thủ MU gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Theo cựu hậu vệ người Anh chia sẻ trên kênh NBC Sports, nguyên nhân trực tiếp khiến đội bóng áo đỏ phải nhận 4 bàn thua trong trận đấu xuất phát từ quyết định không chiêu mộ thêm các nhân tố mới cho tuyến dưới.

Ông chỉ rõ sai lầm của những người nắm quyền tại sân Old Trafford: "Lý do MU thủng lưới 4 bàn là vì họ không chịu đầu tư vào hàng thủ trong kỳ chuyển nhượng. Ai cũng thấy rõ đội bóng cần trung vệ mới, nhưng ban lãnh đạo không làm".

"Những gương mặt hiện tại chỉ liên tiếp mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Hàng thủ này sẽ kéo MU xuống hạng. Suốt mùa hè, chúng ta đã liên tục kêu gào rằng đội bóng phải đưa về các hậu vệ, thậm chí phải ứng trước ngân sách để mua sắm".

Thực tế trên sân đang phản ánh đúng sự báo động từ Neville. Sau 10 vòng tại Premier League, đội chủ sân Old Trafford để lọt lưới tới 19 bàn. Tại giải đấu, chỉ có hai đội bóng sở hữu hàng thủ tệ hơn "Quỷ đỏ" là Ipswich Town (20 bàn) và Crystal Palace (24 bàn).

Thành tích đáng báo động kể trên khiến thầy trò Michael Carrick tạm thời đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng. Vị chiến lược gia người Anh cũng đối mặt với nguy cơ bị ban lãnh đạo MU sa thải trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 11.

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Huy Trưởng

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