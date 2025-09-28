Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gặp sự cố khí trong hầm lò than, 3 công nhân tử vong

  • Chủ nhật, 28/9/2025 18:54 (GMT+7)
Đang thi công đường lò cho Công ty than Dương Huy thì gặp sự cố khí trong hầm lò, 3 công nhân của phân xưởng đào lò 3 Công ty Xây lắp mỏ bị mắc kẹt và tử vong.

Ngày 28/9, UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin về vụ tai nạn lao động xảy ra tại khai trường mỏ thuộc Công ty than Dương Huy.

Cụ thể, khoảng 10h35 ngày 28/9 tại khai trường mỏ Công ty than Dương Huy, sự cố khí trong hầm lò xảy ra khiến 3 công nhân của Phân xưởng Đào lò 3 của Công ty Xây lắp mỏ - đơn vị đang thi công đường lò cho Công ty than Dương Huy, bị mắc kẹt.

tai nan ham lo than anh 1

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam nắm tình hình, chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn các công nhân mắc kẹt.

Nhận thông tin, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo, phân công ông Nguyễn Văn Công, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh khẩn trương đến hiện trường, cùng lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo, tập trung triển khai công tác khắc phục sự cố.

Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 công nhân thiệt mạng cùng 2 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Hiện, sức khỏe của cả 2 công nhân đều đã ổn định, đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.

tai nan ham lo than anh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng thăm hỏi, động viên công nhân gặp nạn tại hầm lò than thuộc khai trường Công ty than Dương Huy.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở Y tế, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, UBND phường Mông Dương hỗ trợ các gia đình công nhân bị thương và tử vong ở mức tối đa. Tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo hỗ trợ ngay 25 triệu đồng/người tử vong.

