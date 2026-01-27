'Gánh nặng' của bạc

Bạc mang gánh nặng trên đôi vai: Vừa là kim loại tiền tệ, vừa là kim loại công nghiệp.

Ảnh: Reuters.

Người Phoenicia cổ đại đã phát hiện ra bạc có công năng khử trùng từ lâu. Họ đổ rượu vào trong chai bạc để bảo quản chất lượng rượu. Bí mật này vẫn còn lưu hành trong các nhà máy rượu vang nổi tiếng ngày nay. Các thủy thủ của Đế quốc Anh bỏ đồng bạc vào bể nước uống của họ trong các chuyến đi biển dài ngày để giữ cho chất lượng nước không bị biến chất.

Các bác sĩ Hy Lạp cổ đại lần đầu tiên phát hiện ra rằng bạc có tác dụng rõ rệt trong việc chữa lành vết thương và có thể ngăn ngừa bệnh tật. Các vị vua Trung Quốc cổ đại thường sử dụng đũa bạc để kiểm tra xem thực phẩm có độc hay không.

Giới quý tộc châu Âu sử dụng rộng rãi đồ dùng bằng bạc, vì vi khuẩn không thể tồn tại lâu trên bề mặt bạc nguyên chất, trong khi đó bộ đồ ăn bằng gỗ là nơi cư trú yêu thích của vi khuẩn, còn bộ đồ ăn bằng thép không gỉ thì không thể chống lại sự phát triển của vi khuẩn. Mặc dù người hiện đại sử dụng kháng sinh rộng rãi để khử trùng, nhưng khả năng kháng thuốc của vi khuẩn đối với kháng sinh luôn gây khó chịu cho cộng đồng y tế.

Trong suốt một thời gian dài, tác dụng sát khuẩn và diệt vi-rút thần kỳ của bạc vẫn chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng, mãi đến gần đây các nhà khoa học mới phát hiện ra nguyên lý của nó. Bạc trong nước có thể tạo thành một lượng nhỏ các ion bạc để hấp thụ vi khuẩn, phá hủy các enzyme mà chúng sử dụng để sinh tồn, và khiến vi khuẩn chết đi nhanh chóng.

Với chức năng diệt khuẩn, bạc được chế tác thành dụng cụ đựng đồ ăn, uống tinh xảo. Ảnh: Replacements.

Theo nghiên cứu, các ion bạc có thể tiêu diệt hơn 650 loại vi khuẩn trong vòng vài phút, gấp 113 lần hiệu quả của kháng sinh thông thường, không những vậy còn không có tính kháng thuốc.

Về khía cạnh vệ sinh dịch tễ, chỉ riêng tại các bệnh viện châu Âu và châu Mỹ, đã có hàng triệu người bị nhiễm vi khuẩn và vi-rút mỗi năm. Vấn đề kháng thuốc do sử dụng kháng sinh nặng đang gây ra gánh nặng lớn cho hệ thống bảo hiểm y tế. Các bệnh viện tại Anh đã bắt đầu sử dụng các chất tẩy rửa và kem bảo vệ có chứa ion bạc để tránh lây nhiễm chéo. Tương tự như vậy, các bệnh viện Mỹ cũng bắt đầu sử dụng gạc, mặt nạ, tấm phẫu thuật và nội thất phòng chứa ion bạc.

Trong thế kỷ XXI, nhu cầu công nghiệp đối với bạc đang tạo ra tiềm năng tăng trưởng bùng nổ. Trong những năm gần đây, tổng lượng bạc được sử dụng trong các bằng sáng chế công nghệ trên toàn thế giới đã vượt xa việc sử dụng bất kỳ kim loại nào khác.

Công nghệ bảo vệ môi trường là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế thế giới trong vài thập kỷ tới. Trong lĩnh vực này, lượng tiêu thụ bạc sẽ tăng lên một cách chóng mặt.

Ứng dụng bạc trong lĩnh vực năng lượng mới

Bạc có mức độ phản xạ ánh sáng và khả năng đánh bóng tốt nhất trong tất cả các kim loại và là vật liệu cốt lõi không thể thiếu cho các ứng dụng gương hội tụ năng lượng Mặt trời. Đồng thời, bạc là chất xúc tác tuyệt vời. Khi trộn với vật liệu bán dẫn, nó có thể cải thiện đáng kể hiệu quả chuyển đổi năng lượng Mặt trời thành điện, và sản lượng năng lượng tăng ít nhất 12%. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ năng lượng mặt trời tạo nên nhu cầu bạc lên tới hàng ngàn tấn trên toàn thế giới mỗi năm.

Pin cũng là một yếu tố cốt lõi của thời đại bảo vệ môi trường, và pin bạc là ứng cử viên tốt nhất để thay thế pin lithium truyền thống. Thời lượng của pin bạc dài hơn 40% so với pin lithium. Đồng thời, không có nguy cơ nổ như pin lithium.

95% bộ phận của loại pin này có thể tái chế hoàn toàn, có giá trị bảo vệ môi trường quan trọng. Pin bạc có triển vọng ứng dụng cực kỳ rộng trong máy tính, điện thoại di động, máy trợ thính, thiết bị y tế và tất cả các thiết bị điện tử di động. Nó có triển vọng ứng dụng lớn trong công nghệ tàu vũ trụ, máy dò biển sâu, ngư lôi, tên lửa và tàu ngầm.

Việc sử dụng rộng rãi pin bạc dân dụng vẫn còn ở giai đoạn đầu, nhưng nó đại diện cho xu hướng của một thế hệ công nghệ pin hoàn toàn mới và thân thiện với môi trường. Xem xét việc sử dụng rộng rãi công nghệ pin, chắc chắn tổng nhu cầu bạc trong tương lai sẽ rất đáng kinh ngạc.