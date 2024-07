Gánh nặng bệnh viêm gan ở Việt Nam

Ước tính có khoảng 8,7 triệu người bị viêm gan B mạn tính và 1 triệu người bị viêm gan C, gấp gần 40 lần số người nhiễm HIV ở Việt Nam.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thế giới có 1,1 triệu trường hợp không qua khỏi mỗi năm do viêm gan B và C; 9,4 triệu trường hợp được điều trị viêm gan C mạn tính; 10% trường hợp viêm gan B mạn tính được chẩn đoán và trong đó 22% được điều trị. 42% trẻ trên toàn cầu được tiêm liều viêm gan B sau sinh.

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, năm 2022, Việt Nam có khoảng 907.000 người mắc viêm gan C, song số được chẩn đoán đến nay chỉ khoảng 59.700 trường hợp. Trong đó, số người được điều trị viêm gan C là 12.900 và số người được điều trị khỏi bệnh là 12.500.

Thống kê của Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho thấy Việt Nam là một trong số 3 quốc gia ở khu vực Tây Thái Bình Dương có số người nhiễm virus viêm gan B và C mạn tính cao nhất.

Ước tính có khoảng 8,7 triệu người bị viêm gan B mạn tính và 1 triệu người bị viêm gan C gấp, gần 40 lần số người nhiễm HIV ở Việt Nam. Mặc dù tỷ lệ hiện mắc viêm gan B và viêm gan C có xu hướng giảm dần do tác động của công tác dự phòng, số người mắc xơ gan, ung thư gan do viêm gan B và viêm gan C vẫn tiếp tục tăng lên. Điều này làm tăng gánh nặng chăm sóc y tế, chi phí khám, chữa bệnh.

Viêm gan ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cộng đồng và gây hệ lụy đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Vì vậy, việc nhận biết và chủ động phòng chống bệnh viêm gan là rất cần thiết.

Một số thông điệp tuyên truyền phòng chống bệnh viêm gan:

- Tiêm vaccine viêm gan B trong 24 giờ sau khi sinh - cách tốt nhất phòng lây truyền viêm gan B từ mẹ sang con

- Viêm gan B là bệnh gan phổ biến trên thế giới. Nếu không điều trị bệnh có thể dẫn đến xơ gan hoặc ung thư gan.

- Tiêm vaccine viêm gan B trong 24 giờ đầu sau sinh và tiêm đủ mũi vaccine viêm gan B là cách phòng bệnh tốt nhất.

- Xét nghiệm và điều trị đều đặn viêm gan virsu có thể dự phòng ung thư gan và các bệnh gan nặng khác

- Tất cả phụ nữ có thai đều được xét nghiệm thường quy viêm gan B, HIV, giang mai và được điều trị nếu cần.

- Tiêm ngừa vaccine (viêm gan siêu vi A và B) đầy đủ theo lịch tiêm chủng hoặc theo chỉ định của bác sĩ.