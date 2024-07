Bệnh lý trẻ dễ mắc phải ngày nắng nóng

Tôi được biết trẻ nhỏ rất dễ bị sốc nhiệt, gặp vấn đề tiêu hóa trong thời tiết nắng nóng. Xin hỏi các tình trạng này có biểu hiện như thế nào và khi nào cần cho trẻ nhập viện?

Tôi được biết trẻ nhỏ rất dễ bị sốc nhiệt, gặp vấn đề tiêu hóa trong thời tiết nắng nóng. Xin hỏi các tình trạng này có biểu hiện như thế nào và khi nào cần cho trẻ nhập viện?

TS.BS Trần Văn Cương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao là thời điểm thuận lợi bùng phát một số bệnh về lây nhiễm qua đường tiêu hóa (tiêu chảy, nhiễm độc thức ăn); say nóng, say nắng (sốc nhiệt); các bệnh về da (rôm sảy, viêm da do nhiệt, viêm da dị ứng…).

Trong các nhóm bệnh này, sốc nhiệt và các bệnh lây nhiễm qua đường tiêu hóa là 2 bệnh phổ biến và có nhiều nguy cơ diễn tiến nặng, gây nguy hiểm cho trẻ. Dưới đây là dấu hiệu nhận biết của các bệnh lý này mà bố mẹ cần lưu ý:

- Sốc nhiệt: Khi trẻ đang hoạt động trong môi trường nóng kéo dài kèm các biểu hiện: Mệt mỏi, lơ mơ, sốt cao, da khô nóng, thở nhanh, buồn nôn, nôn ói, đi đứng không vững, hôn mê hoặc co giật.

- Các bệnh lý của đường tiêu hóa: như tiêu chảy cấp do virus hoặc các bệnh nhiễm trùng đường ruột. Chúng có triệu chứng bao gồm sốt, nôn ói, đại tiện phân lỏng nhiều lần, đau bụng, đại tiện phân máu... và một số dấu hiệu đặc trưng khác tùy thuộc và tác nhân gây bệnh (virus, vi khuẩn).

Bố mẹ hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có một trong các dấu hiệu sau:

Trẻ không tỉnh táo, mệt mỏi, lờ đờ

Không uống được, bỏ bú

Mất nước diễn tiến nặng: không có nước tiểu trong vòng 6-8 giờ, khóc không có nước mắt, da, môi khô, mắt trũng

Tiêu chảy > 2 ngày không giảm; tiêu chảy có sốt, đau bụng, nôn ói, phân có máu.