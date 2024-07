Những điều cấm kỵ khi ăn cá

Cá chứa nhiều chất nào có lợi cho sức khỏe? Chất béo bão hòa

Axit béo omega-3, protein

Sắt, vitamin B6 Theo Eat This, Not That, cá là thực phẩm dạng protein nạc và axit béo omega 3 lành mạnh. Omega-3 đóng vai trò thiết yếu trong não và được chứng minh làm giảm viêm, nguy cơ bệnh tim, có lợi cho sự phát triển thai nhi trong bụng mẹ. Protein là chất dinh dưỡng đa lượng thiết yếu giúp hỗ trợ tăng trưởng và sửa chữa cơ bắp, tăng cảm giác no và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.