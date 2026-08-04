Gần 3.700 lượt khách đến Nam Long Fresh tại Thiso Mall Sala

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Sau sự kiện kick-off ở khu đô thị Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh), Nam Long Fresh 2026 có mặt tại Thiso Mall Sala, mở ra không gian trải nghiệm sống xanh giữa đô thị sầm uất. Bên cạnh việc mang vật dụng đã qua sử dụng đến đổi quà, hàng trăm người tham gia có cơ hội trải nghiệm hoạt động tương tác, workshop sáng tạo và ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa bên gia đình, bạn bè.
Khu vực booth tiếp nhận rác tái chế của Nam Long Fresh 2026 luôn nhộn nhịp khách tham gia. Những bạn trẻ, các bậc phụ huynh và học sinh xách theo túi lớn chứa bao bì nhựa, giấy carton, quần áo cũ hay pin đã qua sử dụng đến đổi “quà xanh”. Những món đồ quen thuộc vốn bị vứt bỏ, nay lại được phân loại cẩn thận, sẵn sàng mở ra vòng đời mới.
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Dưới sự hướng dẫn tại booth trải nghiệm, Minh Anh (nhân viên văn phòng) đã phân loại rác thải và bỏ vào đúng khu vực thu gom. Minh Anh chia sẻ: “Ở nhà và nơi làm việc, tôi gom được nhiều pin cũ từ chuột không dây hay điều khiển TV chờ mang đi xử lý. Khi có trạm thu gom của Nam Long Fresh, tôi mang đến thu gom để xử lý đúng cách. Những điểm thu gom tiện lợi như thế này giúp thúc đẩy và duy trì thói quen phân loại rác của mọi người”. Sau khi hoàn tất thu gom rác, người tham gia được nhận những phần quà thú vị, mang đến niềm vui, hứng thú. Đây còn là sự động viên thiết thực để mỗi cá nhân biến “ý định” sống xanh thành “hành động” mỗi ngày.
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Một trong những khu vực thu hút nhiều gia đình có con nhỏ là trò chơi “Làm sạch hồ sinh thái”. Mô hình được thiết kế sinh động với những quả bóng xanh - trắng tượng trưng cho dòng nước, xen kẽ là sinh vật như cá, ếch, chim nước đang bị bủa vây bởi rác thải mô phỏng (bao nylon, chai nhựa, vỏ xe, đồ sinh hoạt...). Nhiệm vụ của người chơi là dùng vợt khéo léo vớt sạch rác trong thời gian quy định mà không làm tổn hại đến các loài sinh vật.
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Thông qua trò chơi, câu chuyện bảo vệ hệ sinh thái được Nam Long Fresh 2026 truyền tải đơn giản nhưng trực quan, dễ hiểu và đầy tiếng cười. Cùng con hoàn thành trò chơi, nhiều phụ huynh nhận ra rằng chỉ với một trải nghiệm đơn giản, con trẻ vẫn có thể thấu hiểu tác động của rác thải đối với môi trường sống của muôn loài. Từ đó, trẻ được thúc đẩy tình yêu môi trường và động lực phân loại rác thải đúng cách.
Không khí sự kiện thêm phần sôi nổi với chuỗi workshop sáng tạo. Tại đây, người tham gia tự tay sáng tạo món đồ mang đậm dấu ấn cá nhân thông qua việc làm túi tote, cắm hoa nylon, vẽ tranh hay tham gia buffet charm. Chuỗi hoạt động được thiết kế liền mạch, giúp mọi người quan sát quá trình vật liệu cũ “hô biến” thành món đồ có thể tái sử dụng, để trưng bày hoặc chụp ảnh kỷ niệm.
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Đưa con gái đến sự kiện, chị Thu Hằng (nội trợ) chọn workshop vẽ tranh và cắm hoa nylon để con tiếp cận khái niệm tái chế một cách tự nhiên. “Việc tự phối màu và tạo ra tác phẩm nghệ thuật từ đồ cũ làm con tôi thích thú. Nhờ trải nghiệm thực tế này, tôi dễ dàng trò chuyện với con hơn về ý thức giữ gìn môi trường”, chị Hằng cho biết.
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Trong khi đó, Minh Hưng (sinh viên) nán lại khá lâu ở khu vực làm túi tote. Hưng chia sẻ: “Tôi không ngờ vật liệu vụn vặt, tưởng đã dư thừa lại có thể làm thành chiếc túi độc đáo. Đây là hoạt động ý nghĩa, thú vị để trải nghiệm cùng bạn bè”. Trong khi đó, Bảo Thư (học sinh lớp 9) hào hứng khi học được mẹo phân loại rác hữu ích và tự tay hoàn thành bức tranh rực rỡ để mang về tặng mẹ.
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Trước khi đến với Thiso Mall Sala, sự kiện kick-off Nam Long Fresh 2026 đã giúp gắn kết cộng đồng cư dân, cán bộ nhân viên Nam Long và người dân địa phương thông qua chuỗi hành động thiết thực vì môi trường. Tính đến hiện tại, hành trình Nam Long Fresh 2026 ghi nhận những con số ấn tượng với gần 1.700 kg quần áo cũ, gần 990 kg giấy, hơn 300 kg rác nylon/nhựa (gần 3 tấn rác tái chế các loại) và hơn 16.000 viên pin cũ.
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Sau hai điểm đến thành công, Nam Long Fresh 2026 sẽ tiếp tục nối dài hành trình lan tỏa lối sống xanh đến thế hệ trẻ tại các trường đại học tại TP.HCM trong thời gian tới.