Gần 3.700 lượt khách đến Nam Long Fresh tại Thiso Mall Sala

Dưới sự hướng dẫn tại booth trải nghiệm, Minh Anh (nhân viên văn phòng) đã phân loại rác thải và bỏ vào đúng khu vực thu gom. Minh Anh chia sẻ: “Ở nhà và nơi làm việc, tôi gom được nhiều pin cũ từ chuột không dây hay điều khiển TV chờ mang đi xử lý. Khi có trạm thu gom của Nam Long Fresh, tôi mang đến thu gom để xử lý đúng cách. Những điểm thu gom tiện lợi như thế này giúp thúc đẩy và duy trì thói quen phân loại rác của mọi người”. Sau khi hoàn tất thu gom rác, người tham gia được nhận những phần quà thú vị, mang đến niềm vui, hứng thú. Đây còn là sự động viên thiết thực để mỗi cá nhân biến “ý định” sống xanh thành “hành động” mỗi ngày.