Gần 330 tỷ đồng xây cầu vượt thép ở công trường Dân Chủ

Dự án cầu vượt thép tại ngã 6 công trường Dân Chủ, TP.HCM, được đề xuất điều chỉnh vốn lên gần 329 tỷ đồng để đồng bộ với Metro số 2, dự kiến khởi công năm 2028.

Trong báo cáo vừa gửi UBND TP.HCM, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (TCIP) đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án xây dựng cầu vượt thép tại ngã 6 Công trường Dân Chủ (phường Xuân Hòa, phường Vườn Lài, phường Hòa Hưng).

Động thái trên nhằm công trình đồng bộ với ga Dân Chủ của tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương và phù hợp dự báo lưu lượng xe qua khu vực.

Khu vực vòng xoay công trường Dân Chủ. Ảnh: VTC News.

Theo đó, TCIP đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ hơn 281 tỷ đồng (theo Nghị quyết 07/2016 của HĐND TP.HCM) thành gần 329 tỷ đồng , sau khi cập nhật chi phí xây dựng, di dời hạ tầng kỹ thuật và các khoản tiền liên quan.

Về hướng tuyến, cầu vượt thép ngã 6 Công trường Dân Chủ vẫn giữ hướng kết nối từ đường Võ Thị Sáu sang đường 3/2 như phương án được duyệt trước đây. Tuy nhiên, chiều dài công trình giảm từ khoảng 268 m xuống còn 260 m, đồng thời tăng bề rộng từ 6,5 m lên 8 m.

Phía dưới cầu sẽ tổ chức giao thông theo dạng đảo xuyến, tùy tình hình thực tế có thể kết hợp hệ thống đèn tín hiệu để phân luồng.

Vòng xoay ngã 6 Công trường Dân Chủ là nơi giao nhau giữa 6 tuyến đường lớn, gồm: Võ Thị Sáu, Cách Mạng Tháng Tám, 3/2, Lý Chính Thắng, Nguyễn Phúc Nguyên và Nguyễn Thượng Hiền. Khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là vào các giờ cao điểm.

Trước đó, từ năm 2016, HĐND TP.HCM thông qua chủ trương chấp thuận đầu tư dự án, dự kiến triển khai giai đoạn 2016 - 2019. Tuy nhiên, công trình chưa xây dựng do phải chờ đồng bộ với tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, vốn có ga ngầm tại khu vực này.

Ngoài ra, phương án xây cầu cũng phải nghiên cứu hạn chế tác động cảnh quan và các công trình hai bên đường.

TCIP cho biết, nếu hoàn tất thủ tục thẩm định và điều chỉnh chủ trương đầu tư năm nay, dự án sẽ hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn nhà thầu và các thủ tục liên quan trong năm 2027. Công trình dự kiến khởi công và hoàn thành năm 2028; tổ chức nghiệm thu đưa vào khai thác năm 2029.

Hiện nay, TP.HCM ưu tiên đẩy mạnh xây dựng 7 cầu vượt thép với tổng vốn sơ bộ hơn 2.700 tỷ đồng , hoàn thành trước năm 2030 nhằm giảm ùn tắc tại các nút giao trọng điểm, trong đó có cầu vượt thép tại ngã 6 Công trường Dân Chủ.

Khu vực TP.HCM cũ sẽ được xây dựng thêm 2 cầu vượt tại các nút giao giữa đường 3/2 với Lê Đại Hành và Lý Thường Kiệt.

Khu vực Bình Dương cũ có 1 cầu tại nút giao Cách Mạng Tháng Tám - Huỳnh Văn Cù.

Ba cầu còn lại ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là nút giao quốc lộ 51 - Phước Bình, quốc lộ 51 - đường B1 vào KCN Mỹ Xuân B1 và ĐT.994C - đường 30/4 (khu vực Ẹo Ông Từ).