Gần 30 tỉnh, thành công bố học phí năm học 2024-2025

Nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã công bố mức học phí năm học 2024-2025. Trong đó, một số nơi đã thông báo miễn, giảm học phí cho học sinh.

Học sinh tại TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Duy Hiệu.

Đến hiện tại, HĐND của 26 tỉnh, thành đã thông qua mức thu học phí năm học 2024-2025. Đây là học phí áp dụng với các trường công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên (chưa tự chủ). Riêng tiểu học, trẻ 5 tuổi được miễn học phí theo Luật Giáo dục và Nghị định 81/2021.

Dưới đây là bảng tổng hợp mức học phí năm học 2024-2025 của các tỉnh thành, áp dụng khi học sinh học trực tiếp:

STT Tỉnh, thành Học phí 2024-2025 (đồng/tháng/học sinh) Mầm non THCS THPT 1 TP.HCM 100.000-200.000 30.000-60.000 100.000-120.000 2 Bà Rịa - Vũng Tàu 30.000-120.000 45.000-60.000 60.000-90.000 3 Đà Nẵng 15.000-95.000 15.000-60.000 30.000-70.000 4 Đăk Nông 8.000-30.000 10.000-35.000 25.000-45.000 5 Gia Lai 11.000-50.000 9.000-37.000 15.000-50.000 6 Hòa Bình 33.000-59.000 34.000-55.000 38.000-59.000 7 Lâm Đồng 23.000-112.000 23.000-67.000 28.000-78.000 8 Long An 49.000-154.000 38.000-72.000 38.000-72.000 9 Lào Cai 10.000-125.000 10.000-125.000 10.000-125.000 10 Kon Tum 25.000-52.000 19.000-40.000 25.000-52.000 11 Khánh Hòa 30.000-140.000 25.000-60.000 30.000-70.000 12 Quảng Bình 24.000-96.000 16.000-72.000 32.000-144.000 13 Quảng Nam 20.000-105.000 15.000-60.000 20.000-105.000 14 Quảng Trị 33.000-165.000 24.000-120.000 30.000-150.000 15 Sơn La 12.000-38.000 13.000-52.000 13.000-52.000 16 Thái Nguyên 25.000-140.000 20.000-60.000 25.000-70.000 17 Thanh Hóa 30.000-195.000 25.000-120.000 30.000-155.000 18 Tuyên Quang 25.000-220.000 15.000-105.000 20.000-155.000 19 Trà Vinh 32.000-64.000 32.000-64.000 32.000-64.000 20 Vĩnh Phúc 30.000-160.000 30.000-80.000 60.000-180.000 21 Vĩnh Long 45.000-90.000 30.000-60.000 45.000-90.000 22 Đồng Nai 25.000-120.000 20.000-75.000 25.000-120.000 23 Thái Bình 80.000-125.000 35.000-70.000 50.000-85.000 24 Thừa Thiên Huế 13.000-166.000 9.000-86.000 14.000-90.000 25 Cà Mau 33.000-89.000 33.000-89.000 46.000-77.000 26 Bắc Kạn 23.000-72.000 19.000-65.000 22.000-67.000

Hiện tại, một số địa phương đã thông báo miễn, giảm học phí cho học sinh trên địa bàn tỉnh. Các mức được công bố trên là cơ sở để địa phương chi ngân sách, thực hiện việc miễn, giảm.

Ngày 30/7, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học sinh tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm học 2024-2025, tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến là hơn 108 tỷ đồng .

Cụ thể, địa phương hỗ trợ 100% học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trong 9 tháng của năm học 2024-2025.

Hỗ trợ 100% học phí cho học sinh đang học kiến thức văn hóa THPT và chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục trong tối đa 9 tháng của năm học 2024-2025.

Các đối tượng được giảm học phí theo các chính sách của trung ương và thành phố được cấp bù phần hỗ trợ bằng 100% mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2024-2025.

Chính sách miễn học phí không áp dụng đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học sinh thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Tại kỳ họp thứ 22, khóa VII nhiệm kỳ 2021-2025, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông qua nghị quyết quy định chính sách miễn giảm toàn phần học phí cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo, học sinh THPT công lập và ngoài công lập, học viên đang học chương trình giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, năm 2022, HĐND tỉnh này đã ban hành nghị quyết hỗ trợ 100% học phí cho trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh THCS công lập và ngoài công lập từ năm học 2022-2023 đến hết năm 2024-2025.

Trong khi đó, tỉnh Long An giảm 50% học phí đối với trẻ em mầm non dưới 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập; miễn học phí đối với học sinh THCS đang học chương trình giáo dục phổ thồng tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo lộ trình của Chính phủ, từ năm học 2025-2026, học sinh THCS trong cả nước sẽ được miễn học phí.