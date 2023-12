Gần 200.000 căn nhà ở xã hội sắp được xây dựng tại Bình Dương

Trong giai đoạn 2011-2021, Bình Dương đã đáp ứng chỗ ở cho khoảng 200.000 người với khoảng 60.000 căn nhà ở xã hội (NƠXH). Trong ảnh là Khu nhà ở xã hội Định Hòa, phường Định Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) do Tổng Công ty Becamex IDC xây dựng.

Một căn hộ tại đây có diện tích 30 m2 bao gồm cả gác lửng, giá bán cho mỗi căn hộ từ 100-300 triệu đồng. “Nhà lớn hay nhà nhỏ cũng được, miễn là của mình. Nếu ở trọ thì mỗi tháng phải đóng hơn 2 triệu đồng, 1 năm mất khoảng 25 triệu đồng. So với giá trị căn nhà ở xã hội này, thì công nhân chỉ cần tiết kiệm vài năm đã có thể mua được nhà”, anh Nguyễn Hữu Tuấn (chủ nhà) cho biết.

Việc hình thành các khu nhà ở xã hội quy mô lớn, khang trang trên địa bàn đã tạo bước đột phá mới, giúp công nhân lao động có chỗ ở ổn định, gắn bó lâu dài với Bình Dương. Chương trình phát triển nhà ở xã hội của tỉnh còn tạo ấn tượng tốt với nhà đầu tư, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế ổn định và góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên toàn tỉnh.

Sau hơn 8 năm triển khai đề án Thành phố thông minh Bình Dương, đề án chiến lược đột phá kinh tế xã hội toàn tỉnh, và định hướng theo mô hình Ba Nhà (Nhà nước – Nhà trường – Nhà Doanh nghiệp); tỉnh Bình Dương tự hào vì đã nhận được những danh hiệu đáng quý. Trong đó, một số danh hiệu tiêu biểu là Cộng đồng Thông minh của năm 2023 do tổ chức Cộng đồng Thông minh Thế giới công nhận vào tháng 10 tại New York, Giải thưởng về Giải pháp Quản lý, Điều hành Đô thị Thông minh IOC do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam chứng nhận.