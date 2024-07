Gần 170 trường đại học công bố điểm sàn

Đến ngày 25/7, các trường công an, quân đội cùng hàng loạt trường đại học trên cả nước đã công bố ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển cho mùa tuyển sinh năm 2024

Chiều 25/7, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông báo quy định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng các trường quân đội năm 2024, đồng thời lưu ý một số thông tin đối với thí sinh.

Theo đó, điểm sàn của các trường quân đội được quy định như sau.

Thí sinh lưu ý mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nêu trên được tính theo thang điểm 30 và đã bao gồm cả điểm ưu tiên. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo tổ hợp D01, D02, D04 của Học viện Khoa học quân sự là điểm chưa nhân hệ số đối với môn Ngoại ngữ.

Riêng với Học viện Quân y, mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định đối với nhóm ngành sức khỏe năm 2024.

Ngoài ra, Học viện Biên phòng và trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển thí sinh phía Nam theo chỉ tiêu từng quân khu gồm: 2 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế/Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7 và Quân khu 9.

Cùng ngày, Bộ Công an công bố công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của 8 trường công an.

Cụ thể, thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Y khoa của Học viện An ninh nhân dân (gửi đào tạo tại Học viện Quân y) phải đạt tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn theo tổ hợp là 22,5 (không gồm điểm cộng), đồng thời đạt 20/100 điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Điểm sàn cho các ngành khác của Học viện An ninh nhân dân và 7 trường còn lại (Học viện Cảnh sát nhân dân, Chính trị Công an nhân dân, Quốc tế, Đại học An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Phòng cháy chữa cháy, Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân) là 70 trở lên.

Công thức tính như sau:

Điểm sàn = Tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp*10/3 + Điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Ngoài các trường quân đội và công an, nhiều trường đại học khác cũng đã công bố điểm sàn, cụ thể như sau.

STT Trường Điểm sàn STT Trường Điểm sàn 1 Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 18-22 điểm 2 Đại học Ngoại thương 24 điểm 3 Đại học Quốc gia Hà Nội 20 điểm 4 Đại học Bách khoa Hà Nội 20 điểm 5 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) 20 điểm 6 Đại học Luật Hà Nội 15-20 điểm 7 Đại học Công nghiệp Hà Nội 18-23 điểm 8 Đại học Giao thông vận tải 16-23 điểm 9 Đại học Thương mại 20 điểm 10 Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) 22 điểm 11 Học viên Báo chí và Tuyên truyền - Nhóm không nhân hệ số: 18/30 điểm- Nhóm nhân hệ số: 25/40 điểm 12 Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) 20-22 điểm (ngành Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu có điểm sàn 30-31/40 điểm) 13 Học viện Phụ nữ Việt Nam 15,5-21 điểm. 14 Đại học Công nghiệp TP.HCM 18-19 điểm 15 Trường Sĩ quan Không quân 17 điểm 16 Đại học Sư phạm Hà Nội 16-22 điểm 17 Đại học Điện lực 17-20 điểm 18 Đại học Quốc tế Sài Gòn 16-17 điểm 19 Đại học Phenikaa 17-20 điểm 20 Đại học Sư phạm TP.HCM 17-24 điểm 21 Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 15-16 điểm 22 Đại học Luật TP.HCM 20-24 điểm 23 Đại học Đông Á 14-21 điểm 24 Đại học Kinh tế - Luật 21 điểm 25 Đại học Hòa Bình 15 điểm 26 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 20-21 điểm 27 Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 14-16 điểm 28 Đại học Kiến trúc Hà Nội 17-22 điểm 29 Đại học Khánh Hòa 15 điểm 30 Đại học Dược Hà Nội 20-23 điểm 31 Đại học Kiên Giang 14 điểm 32 Đại học Công nghệ Giao thông Vận 16-22 điểm 33 Đại học Lạc Hồng 15 điểm 34 Đại học Mở Hà Nội 17-22,25 điểm 35 Học viện Hàng không Việt Nam 16-20 điểm 36 Đại học Cần Thơ 15-19 điểm 37 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Cơ sở phía Bắc: 22 điểm- Cơ sở phía Nam: 18 điểm 38 Đại học Tôn Đức Thắng 21-30 điểm (thang điểm 40) 39 Đại học Công thương TP.HCM 16-20 điểm 40 Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) 21-23 điểm 41 Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) 16-24 điểm 42 Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 20-22 điểm 43 Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM 16-19 điểm 44 Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) 21-22 điểm 45 Đại học Công nghệ TP.HCM 16-19 điểm 46 Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) 20 điểm 47 Đại học Quốc tế Hồng Bàng 15 điểm 48 Đại học Thủy lợi 18-22 điểm 49 Đại học Thủ Dầu Một 15-18 điểm 50 Đại học Y tế Công cộng 16-19,5 điểm 51 Đại học Văn Lang 16-18 điểm 52 Đại học Mỏ - Địa chất 15-23 điểm 53 Đại học Văn hóa TP.HCM 15 điểm 54 Đại học Y dược Cần Thơ 17-22,5 điểm 55 Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long 15 điểm 56 Đại học Xây Dựng Hà Nội 17-22 điểm 57 Đại học Văn Hiến 15-16 điểm 58 Đại học Hồng Đức 12,66-19 điểm 59 Đại học Công đoàn 15-16 điểm 60 Đại học Phạm Văn Đồng 15-19 điểm 61 Đại học Tân tạo 15 điểm 62 Đại học Nông Lâm TP.HCM 16-22 điểm 63 Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị 16 điểm 64 Đại học Nguyễn Tất Thành 15-23 điểm 65 Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 15-16 điểm 66 Đại học Hà Nội 16 điểm 67 Đại học Kinh tế TP.HCM 16-20 điểm 68 Đại học Việt Đức 18-21 điểm 69 Đại học Y dược Hải Phòng 19-22,5 điểm 70 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 15-19 điểm 71 Học viện Hành chính quốc gia 15-22 điểm 72 Đại học Phan Thiết 15-19 điểm 73 Đại học Phan Châu Trinh 19-22,5 điểm 74 Đại học Nam Cần Thơ 16-22,5 điểm 75 Đại học Hoa Lư 15-19 điểm 76 Đại học Hoa Sen 15-20 điểm 77 Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 15-19 điểm 78 Đại học Thành Đô 16,5-21 điểm 79 Đại học Quy Nhơn 15-20 điểm 80 Học viện Cán bộ TP.HCM 17 điểm 81 Đại học Quốc tế Miền Đông 15-19 điểm 82 Đại học Yersin Đà Lạt 17-21 điểm 83 Đại học Đại Nam 16-22,5 điểm 84 Đại học Công nghiệp Việt Trì 16-17 điểm 85 Đại học Duy Tân 16-22,5 điểm 86 Đại học Y dược Buôn Ma Thuột 16-22,5 điểm 87 Đại học Xây dựng Miền Tây 14 điểm 88 Đại học Trà Vinh 15-22,5 điểm 89 Đại học Đà Lạt 16-22 điểm 90 Đại học Đồng Tháp 15-23 điểm 91 Đại hoc Tây Nguyên 15-22,5 điểm 92 Đại học Xây dựng Miền Trung 15 điểm 93 Đại học Điều dưỡng Nam Định 19 điểm 94 Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 15-21 điểm 95 Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) 20-22 điểm 96 Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh 15 điểm 97 Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội 15-16 điểm 98 Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) 23,5 điểm 99 Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) 18-22 điểm (ngành Ngôn ngữ Anh 20-24 điểm) 100 Đại học Hàng hải Việt Nam 16-22 điểm 101 Học viện Tài chính 21 điểm 102 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 16-19 điểm 103 Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) 16-20 điểm 104 Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) 15-19 điểm 105 Đại học Công nghệ Thông tin Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) 15 điểm 106 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 15-19 điểm 107 Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh 17 điểm 108 Trường Y dược (Đại học Đà Nẵng) 19-23 điểm 109 Đại học Trưng Vương 15-19 điểm 110 Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 15 điểm 111 Đại học Công nghiệp Quảng Ninh 15 điểm 112 Đại học Công nghiệp Vinh 15 điểm 113 Đại học Tây Bắc 15-19 điểm 114 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 18-20 điểm 115 Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM 15-16 điểm 116 Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) 20 điểm 117 Đại học Phú Yên 19 điểm 118 Đại học Hải Dương 15-19 điểm 119 Đại học Quảng Nam 14-19 điểm 120 Đại học Thành Đông 14-21 điểm 121 Trường Du lịch (Đại học Huế) 17 điểm 122 Đại học Y dược (Đại học Huế) 19-22,5 điểm 123 Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) 21 điểm 124 Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM) 19-22,5 điểm 125 Đại học Sư phạm (Đại học Huế) 15-24 điểm 126 Đại học Nông lâm (Đại học Huế) 15-16 điểm 127 Khoa Quốc tế (Đại học Huế) 17-20 điểm 128 Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) 18 điểm 129 Đại học Kinh tế (Đại học Huế) 16-21 điểm 130 Đại học Khoa học (Đại học Huế) 15-16 điểm 131 Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Đại học Huế) 15,2-17,2 132 Khoa Giáo dục Thể chất (Đại học Huế) 18 điểm 133 Đại học Vinh 16-24,5 134 Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM 20 điểm 135 Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 19 điểm 136 Đại học Công nghệ Miền Đông 15-21 điểm 137 Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội 15-19 điểm 138 Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM 19 điểm 139 Đại học Hải Phòng 15-21 điểm 140 Học viện Tòa án 19,5 điểm 141 Đại học Quảng Bình 15-19 điểm 142 Học viện Kỹ thuật Mật mã 20 điểm