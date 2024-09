Gần 100 điểm có nguy cơ sạt lở ở Đắk Lắk

Ngày 20/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua khảo sát, trên địa bàn tỉnh có khoảng 100 điểm nguy cơ sạt lở với các mức độ khác nhau.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương xây dựng phương án cụ thể cho từng điểm, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai. Về lâu dài, chính quyền cần có phương án di dời cho những điểm có nguy cơ sạt lở.

Sở NN&PTNT thông tin thêm, theo dự báo, hoàn lưu bão số 4 có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Đắk Lắk.

Trước tình hình trên, Sở NN&PTNT đã tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành các văn bản chỉ đạo đối với các địa phương, cơ quan chuyên môn sẵn sàng, chủ động ứng phó với nguy cơ có thể xảy ra các loại hình thiên tai, như ngập lụt, sạt lở…

Đặc biệt là ngập lụt, bởi những năm qua, nhiều khu vực trên địa bàn xuất hiện tình trạng ngập lụt khi mùa mưa đến.

Tại công văn chỉ đạo mới đây của UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu ngành giao thông chú ý, hướng dẫn cảnh báo trong mùa mưa lũ. Bởi mưa bão có thể dẫn đến chia cắt, đến ách tắc giao thông. Ngoài ra, tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo công tác cảnh báo an toàn khi lưu thông qua các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở…

Đối với các công trình đập, hồ chứa nước, tỉnh cũng yêu cầu đơn vị khai thác, vận hành tăng cường kiểm tra, xây dựng phương án ứng phó thiên tai, ứng phó với tình huống khẩn cấp, nhất là các kịch bản mưa lớn, cực đoan; thực hiện điều tiết xả tràn theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du...

