Ngày 26/11, Gamuda Land khai trương nhà mẫu dự án Central Park tại Gamuda City, Yên Sở, Hà Nội.

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hành trình đưa ý tưởng về không gian sống hiện đại, giao hòa thiên nhiên của dự án đến gần hơn với khách hàng thủ đô.

Từ ý tưởng quy hoạch đến trải nghiệm sống hiện hữu

Sự kiện khai trương nhà mẫu Central Park mở ra cơ hội để khách hàng khám phá không gian căn hộ, cảm nhận ngôn ngữ thiết kế và hình dung rõ hơn về phong cách sống mà Gamuda Land hướng đến.

Gamuda Land khai trương nhà mẫu dự án Central Park.

Thông qua không gian nhà mẫu, khách hàng có thể quan sát cách tổ chức khu vực chức năng, cảm nhận khả năng đón ánh sáng tự nhiên và sự thông thoáng trong thiết kế. Từ cách bố trí mặt bằng đến từng chi tiết nội thất, các yếu tố được thể hiện nhằm tạo nên tổng thể hài hòa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình hiện đại.

Màn biểu diễn giới thiệu khu vực sa bàn dự án.

Việc chính thức mở cửa nhà mẫu là dấu mốc quan trọng trong quá trình giới thiệu Central Park ra thị trường, giúp khách hàng có thêm cơ sở để tìm hiểu, đánh giá và lựa chọn không gian an cư phù hợp. Đây là bước chuyển từ định hướng quy hoạch, thiết kế trên bản vẽ sang trải nghiệm thực tế, cho phép khách hàng cảm nhận rõ hơn giá trị mà nhà phát triển muốn gửi gắm trong không gian sống.

Ông James Lai Siaw Pin - Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam.

Ông James Lai Siaw Pin, Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam, phát biểu: “Khi đồng hành cùng đối tác thiết kế Nippon Koei, mục tiêu của chúng tôi không đơn thuần là tạo nên công trình đẹp trên bản vẽ. Điều chúng tôi thực sự hướng đến là kiến tạo trải nghiệm sống chất lượng, chăm chút cho từng cảm xúc của cư dân mỗi khi trở về tổ ấm sau ngày dài”.

Central Park - không gian sống kết nối với thiên nhiên Yên Sở

Tọa lạc tại khu vực công viên Yên Sở, Central Park được Gamuda Land định hướng phát triển như bộ sưu tập căn hộ cao tầng gắn với không gian xanh. Dự án cân bằng giữa nhịp sống đô thị và trải nghiệm gần gũi thiên nhiên.

Trên tổng diện tích khoảng 3,6 ha, dự án được quy hoạch gồm 3 tòa tháp cao 40 tầng nổi và một tầng hầm, cung cấp 2.605 căn hộ với đa dạng loại hình. Đáng chú ý, mật độ xây dựng dự án chỉ khoảng 23%, dành nhiều diện tích cho cảnh quan và không gian xanh.

Sa bàn của dự án thu hút nhiều khách hàng.

Trong bối cảnh đô thị Hà Nội không ngừng mở rộng, nhu cầu về không gian sống có khả năng kết nối thiên nhiên được quan tâm. Người mua nhà hiện đại không chỉ tìm kiếm nơi an cư đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, mà còn kỳ vọng vào môi trường sống chất lượng.

Với lợi thế liền kề công viên Yên Sở, Central Park hướng đến việc đưa thiên nhiên trở thành một phần trong nhịp sống thường nhật của cư dân. Những khoảng xanh rộng lớn, không gian cảnh quan và khả năng tiếp cận công viên tạo lợi thế, góp phần định hình trải nghiệm sống khác biệt.

Bên cạnh định hướng quy hoạch, dự án còn được thiết kế theo tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế EDGE, thể hiện nỗ lực của Gamuda Land trong thúc đẩy sử dụng tài nguyên hiệu quả và phát triển không gian sống bền vững.

Những định hướng này cũng cho thấy cách Gamuda Land tiếp cận giá trị bất động sản hiện đại: Không chỉ tập trung vào chất lượng không gian bên trong, mà còn chú trọng sự kết nối giữa công trình với môi trường xung quanh, qua đó nâng cao trải nghiệm sống tổng thể của cư dân.

Tiếp nối dấu ấn phát triển của Gamuda Land tại Việt Nam

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bất động sản, Gamuda Land theo đuổi triết lý kiến tạo không gian sống lấy con người làm trọng tâm, trong đó quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan và hệ tiện ích được đặt trong mối quan hệ hài hòa. Tại Việt Nam, dấu ấn của nhà phát triển này được thể hiện qua dự án như Gamuda City (Hà Nội), Celadon City, Eaton Park (TP.HCM), Ambience (Hải Phòng)…

Tiếp nối hành trình đó, Central Park là bước phát triển tiếp theo của Gamuda Land tại Hà Nội, mang theo định hướng về chuẩn sống tinh tuyển. Dự án hướng đến định nghĩa về chất lượng sống vượt ra ngoài tiêu chuẩn nhà ở thông thường - nơi mỗi ngày trở về nhà là lúc cư dân tìm thấy sự cân bằng, thư thái và kết nối với thiên nhiên.