Galliani có thể trở lại AC Milan

Thông tin gây xôn xao này được La Gazzetta dello Sport tiết lộ vào sáng 6/8, trong bối cảnh nội bộ tại đại bản doanh San Siro đang có nhiều biến động.

Theo nguồn tin, Galliani đã gặp Gerry Cardinale, chủ sở hữu AC Milan thông qua quỹ RedBird Capital, để bàn thảo khả năng trở lại làm việc trong cấu trúc điều hành của đội bóng. Cuộc gặp được cho là có sự “dàn xếp” của Flavio Briatore, một người bạn thân của Galliani và đồng thời có liên hệ với RedBird thông qua vai trò trong nhóm đầu tư Alpine ở F1.

Nếu thương vụ thành hiện thực, Galliani sẽ trở lại với một vị trí mới được thiết kế riêng - đóng vai trò cố vấn chiến lược, tương tự như vai trò mà Zlatan Ibrahimovic đang đảm nhiệm. Quan trọng, ông sẽ không thay thế bất kỳ cá nhân nào trong bộ máy hiện tại. Paolo Scaroni vẫn là Chủ tịch, Giorgio Furlani giữ vai trò Tổng Giám đốc, còn quyền sở hữu thuộc về Cardinale thông qua RedBird.

Tuy nhiên, để có thể chính thức trở lại, Galliani - hiện là Chủ tịch của CLB Monza - cần hoàn tất quá trình chuyển nhượng đội bóng này. Ông phải dứt điểm các thỏa thuận còn lại với quỹ Beckett Layne Ventures (Mỹ), đơn vị vừa mua lại Monza, để trở thành người tự do trên thị trường điều hành.

Galliani gia nhập AC Milan năm 1986 với tư cách cánh tay phải của cố Thủ tướng Silvio Berlusconi. Trong suốt hơn 30 năm, ông là kiến trúc sư trưởng của nhiều thành công vang dội, giúp “Rossoneri” vươn lên thành thế lực số một châu Âu với các bản hợp đồng lịch sử như Marco van Basten, Shevchenko, Kaká, Ronaldinho hay Ibrahimović.

Sau khi Milan được bán cho các nhà đầu tư Trung Quốc năm 2017, Galliani chuyển sang điều hành CLB Monza. Dù vậy, ảnh hưởng và mối liên kết của ông với đội bóng áo đỏ-đen chưa bao giờ chấm dứt hoàn toàn.

Không phải ai trong nội bộ cũng ủng hộ sự trở lại của Galliani. Một số lãnh đạo lo ngại ông có thể làm xáo trộn trật tự quyền lực vốn đã ổn định. Tuy nhiên, trong mắt người hâm mộ, đây là tín hiệu tích cực: một biểu tượng quen thuộc quay lại để giúp đội bóng tìm lại bản sắc và vị thế từng có.

Nếu mọi việc thuận lợi, Adriano Galliani sẽ có một màn tái xuất chấn động - đánh dấu một trong những cuộc trở lại được chú ý nhất của bóng đá Italy những năm gần đây. AC Milan đang hướng đến việc phục hưng, và họ có thể làm điều đó với sự trở lại của một trong những nhân vật vĩ đại nhất lịch sử CLB.

