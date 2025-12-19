Galaxy A56/A36 vào danh sách điện thoại được tin dùng nửa cuối năm

Với doanh số áp đảo, Galaxy A56/A36 nằm trong danh sách smartphone bán chạy nhất thế giới trong quý III trên toàn cầu.

Theo số liệu từ Counterpoint Research, trong quý III/2025, Galaxy A56/A36 lần lượt chiếm giữ vị trí thứ 8 và thứ 7 trong danh sách 10 smartphone bán chạy nhất hành tinh. Đây là lần hiếm hoi tất cả sản phẩm di động Samsung góp mặt trong top 10 smartphone bán chạy nhất đều thuộc dòng A Series. Điều này cho thấy sự chuyển hướng trong phong cách mua sắm của người tiêu dùng, nơi sản phẩm sở hữu trải nghiệm thông minh, giá trị thiết thực, chất lượng ổn định với mức giá hợp lý được ưu tiên.

Awesome Intelligence vượt trội trong tầm giá

Với tầm nhìn “AI cho mọi người” (AI for All), Samsung là nhà sản xuất tích cực trong việc phủ sóng trải nghiệm AI đến mọi phân khúc sản phẩm. Không giới hạn ở sản phẩm flagship, AI còn xuất hiện trên sản phẩm dành cho giới trẻ, góp phần nâng cao hiệu suất cũng như sự thuận tiện trong học tập, giải trí. Bộ công cụ Awesome Intelligence (AI) trên Galaxy A56/A36 là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn nói trên.

Tính năng Circle to Search cho phép tìm nhanh thông tin sau thao tác khoanh tròn.

Chụp đẹp là chưa đủ, Galaxy A56/A36 còn cho phép người trẻ chủ động lựa chọn biểu cảm và góc mặt ưng ý cả khi đã chụp xong. Tính năng Chọn ảnh chân dung đẹp nhất (Best Face) giúp tình huống “chụp trăm tấm, chọn một tấm” lui vào dĩ vãng. Ngoài ra, bạn cũng có thể Tạo bộ lọc (Create Filter) từ tấm ảnh mẫu có sẵn mà không cần chỉnh thủ công từng thông số độ sáng, độ tương phản…

Đặc biệt, với tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search), thay vì gõ từ khóa theo cách thông thường, người trẻ chỉ việc giữ phím home, khoanh tròn vào đối tượng trên màn hình là mọi thông tin liên quan đã hiện đầy đủ. Circle to Search rất hữu dụng khi Gen Z muốn tìm hiểu về món phụ kiện nhìn thấy trên Internet, hoặc đơn giản là dịch nhanh ngôn ngữ nào đó.

Gemini Live hiện thực hóa mọi dự định ấp ủ

Là thế hệ ham học hỏi và khám phá, người trẻ muốn lấp đầy 24 giờ bằng trải nghiệm mới mẻ. Từ việc học ngoại ngữ mới, lên kế hoạch du lịch, vào bếp nấu ăn, tập thể thao… tất cả đều có thể thực hiện với sự hỗ trợ của Gemini Live. Bằng cách chia sẻ camera hoặc chia sẻ màn hình, Gen Z có thể giúp Gemini Live thấy rõ bối cảnh thực tế để đưa ra hướng dẫn hoặc lời khuyên mang tính cá nhân hóa.

Gemini Live giúp không ít người trẻ học thêm kỹ năng mới mà không tốn kém chi phí.

Chẳng hạn, khi muốn học nấu món ăn mới, thay vì tự mày mò công thức trên mạng, bạn có thể nhờ Gemini Live lên danh sách nguyên liệu, hướng dẫn các bước chế biến và theo sát thao tác trong từng công đoạn. Nếu muốn tối ưu hóa CV ứng tuyển hay bài luận xin học bổng, bạn có thể chia sẻ màn hình để Gemini Live xem và góp ý. Trong năm qua, nhiều Gen Z tận dụng triệt để Gemini Live trên Galaxy A56/A36 để nâng cấp bản thân. Đây là giá trị biến dòng A Series của Samsung trở thành khoản đầu tư thông minh thay vì một chiếc điện thoại thông thường.

Thiết kế thời thượng, độ ổn định vượt thời gian

Là dòng điện thoại hướng đến giới trẻ, Galaxy A56/A36 của Samsung được đầu tư thiết kế. Viền màn hình mỏng cho trải nghiệm thị giác ấn tượng, kết hợp cùng đảo camera mới, tạo nên tổng thể thời thượng và đặc biệt hút mắt. Màu sắc đa dạng trải dài từ đen, xám, trắng, xanh, hồng, tím… mang đến nhiều lựa chọn phù hợp mọi phong cách, cá tính.

Thiết kế ấn tượng của Galaxy A56/A36 “cân đẹp” mọi phong cách.

Với Galaxy A56/A36, Samsung là nhà sản xuất hiếm hoi “chơi lớn” khi cam kết hỗ trợ 6 lần nâng cấp hệ điều hành và cập nhật bảo mật lên đến 6 năm. Điều này tạo nên sự ổn định và yên tâm lớn cho người trẻ trong quá trình sử dụng lâu dài. Viên pin 5.000 mAh cùng sạc nhanh 45 W (sạc đầy 70% trong 30 phút) đảm bảo trải nghiệm liền mạch, đồng hành bền bỉ cùng Gen Z trong ngày dài năng động. Tín đồ giải trí cũng hài lòng khi Galaxy A56/A36 được trang bị màn hình Super AMOLED 6,7 inch, độ sáng 1.200 nits, tản nhiệt buồng hơi lớn hơn 15%… cho trải nghiệm game và xem phim mượt mà.

Để giúp người trẻ khám phá Galaxy A56/A36 theo cách hấp dẫn nhất, Samsung đang triển khai chuỗi hoạt động Awesome Immersive Tour tại nhiều hệ thống cửa hàng di động trên toàn quốc. Gen Z có thể trải nghiệm xin xăm và giải xăm cùng Gemini Live, hòa vào không khí sôi động của lô tô, chụp ảnh và nhận về nhiều phần quà hấp dẫn khi đến tham gia hoạt động này.