G-Dragon phủ nhận hẹn hò Han So Hee

Ngay khi tin đồn hẹn hò nổ ra, hai ngôi sao lập tức lên tiếng phủ nhận. Họ thậm chí khẳng định không hề thân thiết nhau.

Ngày 20/12, tờ Sports Chosun đưa tin G-Dragon và nữ diễn viên Han So Hee vướng tin hẹn hò nhưng 2 người nhanh chóng phủ nhận. Lý do họ vướng nghi vấn là bởi bài đăng trên trang cá nhân gần đây của 2 ngôi sao có bối cảnh giống hệt nhau. Trong tấm ảnh khác, Han So Hee và G-Dragon đều chụp hình với chiếc ghế đen. Cả 2 thậm chí có cách tạo dáng tương đồng.

Tuy nhiên, ngay khi tin tức hẹn hò nổ ra, 2 công ty quản lý nhanh chóng phủ nhận.

Một đại diện từ công ty quản lý của G-Dragon, Galaxy Corporation, cho biết tin tức hẹn hò giữa nam rapper với Han So Hee là không đúng sự thật. Trong khi đó, công ty quản lý của Han So Hee, 9NATO Entertainment khẳng định hai ngôi sao thậm chí không thân thiết nhau.

Hình ảnh làm dấy lên nghi vấn hẹn hò giữa 2 ngôi sao. Ảnh: Sports Chosun.

Vừa qua, G-Dragon chính thức trở lại sau 7 năm với đĩa đơn Power. Đây là bài hát solo đầu tiên được G-Dragon phát hành kể từ EP Kwon Ji-yong ra mắt năm 2017. Sau đó anh phát hành ca khúc Home Sweet Home. Bài hát này đang đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, về phái Han So Hee, cách đây không lâu, cô bị tố khai gian tuổi. Theo tin tức của Ten Asia vào ngày 31/10, Han So Hee sinh năm 1993, chứ không phải 1994 như thông tin ê-kíp nữa diễn viên đưa ra bấy lâu nay. Sự việc đã làm dấy lên tranh cãi khiến công chúng nghi ngờ nữ diễn viên khai gian tuổi. Liên quan đến vấn đề này, Han So Hee giải thích thông qua công ty quản lý 9Ato Entertainment. Theo Han So Hee, ở độ tuổi tiểu học, nữ diễn viên không thể đến trường do gia đình gặp biến cố. Và phải sau một năm nghỉ, cô mới có thể tiếp tục học. Vì biến cố kể trên, cô đi học rồi tốt nghiệp cùng lứa 1994.

Trước đó, cô có thời gian ngắn hẹn hò nam diễn viên Ryu Jun Yeol nhưng chuyện tình của 2 người bị chỉ trích. Lý do là Ryu Jun Yeol bị nghi lừa dối bạn gái cũ Hyeri. Ngoài ra, Han So Hee cũng có những động thái được cho là đá đểu đồng nghiệp.