Fucoidan Umi No Shizuku Nhật Bản nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam

Khi mua fucoidan, người dùng cần quan tâm thành phần, xuất xứ, giấy phép. Đơn cử, Fucoidan Umi No Shizuku Nhật Bản được nhiều người tin dùng nhờ nguồn gốc minh bạch.

Hiện nay, thị trường xuất hiện nhiều loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe, trong đó có các dòng fucoidan. Điều này khiến không ít người tiêu dùng cảm thấy bối rối, không biết nên chọn sản phẩm nào.

Theo kinh nghiệm của nhiều khách hàng, để chọn mua fucoidan chính hãng, người tiêu dùng cần quan tâm, đọc kỹ nguồn gốc, xuất xứ và hóa đơn. Hầu hết dòng fucoidan được nhập từ Nhật Bản. Dù sản xuất khác nhà máy và theo tiêu chuẩn an toàn, chất lượng khác nhau, các sản phẩm cần được cơ quan chức năng nước sở tại giám sát, kiểm định.

Khi về Việt Nam, hàng nhập khẩu cần được Bộ Y tế cấp phép trước khi bán ra thị trường. Bên cạnh đó, Cục An toàn Thực phẩm sẽ kiểm duyệt từng sản phẩm, đảm bảo nguồn gốc, chất lượng an toàn với người sử dụng.

Sản phẩm về tới Việt Nam sẽ được thông quan bởi cơ quan hải quan nhà nước để đảm bảo tính trung thực, đảm bảo nguồn sản phẩm nhập khẩu được chịu trách nhiệm bởi doanh nghiệp chính thức ở Việt Nam.

Fucoidan Umi No Shizuku được kiểm tra theo quy trình nghiêm ngặt.

Một trong những dòng fucoidan được người tiêu dùng lựa chọn là Umi No Shizuku. Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Umi No Shizuku - thuộc Tập đoàn Kamerycah Food. Để tạo dựng niềm tin với người dùng, nhà sản xuất công khai xuất xứ, in chi tiết mọi thông tin trên bao bì.

Fucoidan Umi No Shizuku được chiết xuất từ hai loại tảo nâu mekabu, mozuku và sợi nấm agaricus, pha chế theo công thức tổng hợp để phát huy hiệu quả tương hỗ. Sự kết hợp này góp phần nâng cao đề kháng, hạn chế quá trình oxy hóa, thích hợp cho người muốn tăng cường sức khỏe hay giảm tác hại do hóa trị, xạ trị.

“Hiểu rằng lòng tin của người tiêu dùng là yếu tố then chốt tạo sức mạnh thương hiệu, hàng năm, chúng tôi tổ chức nhiều buổi hội thảo để khách hàng gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sử dụng sản phẩm. Qua đó, họ có cái nhìn khách quan về sản phẩm, từ đó yên tâm lựa chọn", đại diện doanh nghiệp cho hay.

Một buổi hội thảo do hãng tổ chức để người dùng gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm.

Công ty chú trọng khâu đào tạo đội ngũ chuyên viên tư vấn, nhằm giúp khách hiểu thêm giá trị, cách dùng sản phẩm trước khi mua.