FrieslandCampina Việt Nam được sinh viên bình chọn vào “Top 50 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất đối với sinh viên Việt Nam năm 2026” do Anphabe khảo sát.

Kết quả phản ánh sức hút của doanh nghiệp đối với thế hệ lao động trẻ, đồng thời ghi nhận nỗ lực của FrieslandCampina Việt Nam (FCV) trong xây dựng môi trường làm việc nơi nhân tài được phát triển toàn diện.

Khảo sát “Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất đối với sinh viên Việt Nam 2026” do Anphabe thực hiện với sự tham gia của hơn 5.000 sinh viên từ nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước, đánh giá gần 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chương trình ghi nhận sức hấp dẫn của thương hiệu nhà tuyển dụng dưới góc nhìn của sinh viên, lực lượng lao động tương lai của Việt Nam.

Môi trường để người trẻ phát huy tiềm năng

Là công ty dinh dưỡng sở hữu các thương hiệu quen thuộc như Dutch Lady, Friso và Yomost... FrieslandCampina Việt Nam đặt con người ở vị trí trung tâm trong hoạt động. Với doanh nghiệp, sứ mệnh “Nuôi dưỡng thế hệ tương lai Việt Nam” (Nourishing Vietnam) thể hiện qua việc mang đến sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cho hàng triệu gia đình Việt và qua cam kết phát triển nguồn nhân lực, những con người góp phần hiện thực hóa sứ mệnh đó mỗi ngày.

Ông Nguyễn Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang), Giám đốc nhân sự FrieslandCampina Việt Nam, nhận danh hiệu từ Anphabe.

Với thông điệp nhà tuyển dụng “FCV - Nơi bạn được là chính mình” (Unleash Your Nature), FrieslandCampina Việt Nam khuyến khích mỗi cá nhân chủ động khám phá tiềm năng bản thân, liên tục học hỏi và phát triển sự nghiệp theo thế mạnh riêng. Văn hóa đề cao sự đa dạng, tinh thần hợp tác và đổi mới giúp công ty là điểm đến nghề nghiệp hấp dẫn với nhiều sinh viên và người trẻ muốn vừa phát triển bản thân, vừa tạo tác động tích cực cho cộng đồng.

FCV đề cao văn hóa đa dạng và hợp tác, khuyến khích người trẻ phát triển và tạo giá trị tích cực.

Đội ngũ nhân viên cùng hiện thực hóa sứ mệnh dinh dưỡng

Cam kết đầu tư cho thế hệ nhân tài tương lai thể hiện qua chương trình phát triển tài năng trẻ như FCV Sales Fresher. Dành cho sinh viên năm cuối và người mới tốt nghiệp, chương trình mang đến lộ trình phát triển bài bản, kết hợp đào tạo chuyên sâu, trải nghiệm thực tế và cơ hội tham gia dự án kinh doanh trọng điểm.

Sự gắn kết của mỗi thành viên góp phần vun đắp văn hóa FCV.

Mới đây, 7 Sales Fresher gia nhập FrieslandCampina Việt Nam, bắt đầu quá trình học hỏi, trải nghiệm thực tế và hòa nhập văn hóa doanh nghiệp. Bên cạnh kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, các bạn trẻ còn được truyền cảm hứng về mục tiêu đóng góp vào sứ mệnh mang đến nguồn dinh dưỡng tốt hơn cho người Việt. Thông qua chương trình này, doanh nghiệp thu hút, phát triển nhân tài trẻ và xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa.

7 Sales Fresher bắt đầu học hỏi và phát triển tại FCV.

Trong hơn 3 thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, FrieslandCampina Việt Nam theo đuổi sứ mệnh “Nuôi dưỡng thế hệ tương lai Việt Nam” qua nghiên cứu, đổi mới dinh dưỡng và sáng kiến nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của dinh dưỡng đối với sự phát triển của trẻ em. Với doanh nghiệp, đầu tư vào con người và đầu tư vào dinh dưỡng đều hướng đến một mục tiêu chung là tạo nền tảng để thế hệ tương lai phát triển khỏe mạnh, tự tin và bền vững.

Nhân viên FCV chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong môi trường làm việc cởi mở.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc nhân sự FrieslandCampina Việt Nam, chia sẻ: “Giải thưởng này là niềm tự hào và sự ghi nhận cho nỗ lực xây dựng môi trường làm việc nơi mỗi cá nhân có cơ hội học hỏi, phát triển và phát huy tiềm năng. Danh hiệu này cũng thể hiện cam kết lâu dài của đội ngũ lãnh đạo trong việc đầu tư và phát triển con người. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể nhân viên và đội ngũ đã góp phần tạo nên thành quả này. Đây sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục nuôi dưỡng nhân tài, thúc đẩy đổi mới và cùng nhau hiện thực hóa sứ mệnh Nourishing Vietnam - Nuôi dưỡng thế hệ tương lai Việt Nam”.