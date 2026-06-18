Fresia Riverside cất nóc, mở ra cơ hội sở hữu những căn cuối cùng

Sự kiện cất nóc Fresia Riverside mở ra cơ hội sở hữu căn hộ đắt giá giữa tâm điểm phát triển mới của thành phố trung ương, mang đến giải pháp an cư và đầu tư an toàn.

Khác với giai đoạn thị trường tăng trưởng nóng trước đây, người mua nhà hiện nay có xu hướng ưu tiên dự án rõ ràng về tiến độ xây dựng. Thay vì đặt niềm tin vào bản vẽ hay phối cảnh, cả khách hàng ở thực lẫn nhà đầu tư đều hướng đến sản phẩm có thể “mắt thấy, tay chạm” để trực tiếp đánh giá chất lượng và rút ngắn thời gian chờ đợi nhận nhà.

Từ dự án hiện hữu đến bài toán an toàn dòng tiền

Trong bối cảnh đó, việc dự án Fresia Riverside cất nóc tòa tháp River 1 trở thành điểm đáng chú ý. Được khởi công từ cuối năm 2024 bởi Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Vạn (TV Holdings) và tổng thầu TP Construction, việc hoàn thành phần thô đúng cam kết minh chứng năng lực triển khai của doanh nghiệp. Fresia Riverside dự kiến tiếp tục cất nóc 2 tòa tháp River 2, River 3 trong tháng 6, chuẩn bị bước sang giai đoạn hoàn thiện nội thất và hạ tầng nội khu.

Fresia Riverside cất nóc tòa tháp River 1 trở thành “điểm cộng” lớn của dự án.

Tiến độ hiện hữu góp phần tạo nên lợi thế gia tăng giá trị cho dự án trong thời gian tới. Thực tế thị trường cho thấy dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện thường ghi nhận biên độ tăng giá nhờ tâm lý an tâm của người mua và nguồn cung dần thu hẹp. Đặc biệt, khi quỹ căn đẹp dần khan hiếm, sản phẩm còn lại tại Fresia Riverside được xem là cơ hội đáng cân nhắc để đón đầu chu kỳ hồi phục mới.

Không gian sống ven sông hiện đại giữa đô thị đang tăng tốc

Thời điểm ra mắt, Fresia Riverside được định vị như không gian sống hiện đại dành cho cộng đồng cư dân trẻ, đề cao trải nghiệm sống cân bằng giữa nhịp đô thị năng động và giá trị nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Dự án sở hữu vị trí đắc địa tại cửa ngõ phía đông, nơi giao thoa của tam giác kinh tế chiến lược là Biên Hòa - Dĩ An và TP Thủ Đức. Tọa lạc ngay mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa và đối diện siêu thị Aeon Mall Biên Hòa quy mô 12 ha, dự án được hưởng lợi trực tiếp từ “hiệu ứng Aeon Mall” và là đòn bẩy thúc đẩy giá trị bất động sản khu vực tăng trưởng.

Bên cạnh lợi thế kết nối nhanh vành đai 3, quốc lộ 1A hay tuyến metro số 1, dự án sở hữu đến 90% căn hộ có tầm nhìn “triệu USD” hướng trực diện ra dòng sông Đồng Nai và cù lao Tân Vạn. Không gian xanh mát kết hợp hệ tiện ích nội khu đồng bộ như hồ bơi tràn bờ, khu vui chơi trẻ em, phòng gym, yoga và hệ thống shophouse thương mại sầm uất mang đến lời giải cho nhu cầu an cư bền vững của giới trung lưu và chuyên gia trẻ.

Bước qua cánh cổng dự án, cư dân Fresia Riverside được hòa nhịp vào không gian sống xanh yên bình trước thềm nhà. Ảnh phối cảnh.

Thiết kế căn hộ tại Fresia Riverside hướng đến tối ưu công năng và đón sáng tự nhiên. Không gian được bố trí thông thoáng, tận dụng tối đa lợi thế tầm nhìn và khả năng lưu thông không khí, mang lại cảm giác dễ chịu cho cư dân giữa lòng đô thị với mật độ dân số tăng cao.

Chính sách thanh toán linh hoạt

Yếu tố giúp Fresia Riverside giữ vững sức hút ở giai đoạn cuối này là chính sách bán hàng tối ưu, chia nhỏ dòng tiền để giảm áp lực tài chính.

Theo thông tin từ đơn vị phát triển, khách hàng cần bỏ ra mức giá từ 1,96 tỷ đồng để sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ view sông. Dự án áp dụng lịch thanh toán trả chậm chỉ 0,5%/tháng, đồng thời tích lũy thanh toán chỉ 392 triệu đồng đã có thể sẵn sàng nhận bàn giao nhà vào quý III/2027. Với khách hàng lựa chọn giải pháp thanh toán nhanh hoặc mua sỉ, chủ đầu tư áp dụng tổng mức chiết khấu hấp dẫn đến 10%.

Khách hàng an tâm sở hữu căn hộ Fresia Riverside với chính sách thanh toán thảnh thơi cùng tiến độ thi công nhanh.