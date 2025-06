Apple gấp rút nhập lượng iPhone tỷ USD từ Ấn Độ sang Mỹ

Gần như toàn bộ iPhone sản xuất tại Ấn Độ đang được Foxconn xuất khẩu sang Mỹ, đánh dấu nỗ lực của Apple nhằm đối phó với thuế quan cao mà ông Trump áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc.

Gần như toàn bộ iPhone do Foxconn xuất khẩu từ Ấn Độ đã đến Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu hải quan thương mại do Reuters thu thập, gần như toàn bộ số iPhone do Foxconn sản xuất tại Ấn Độ đã được xuất khẩu sang Mỹ trong giai đoạn từ tháng 3-5. Cụ thể, Foxconn đã xuất khẩu số iPhone trị giá 3,2 tỷ USD từ Ấn Độ. Đáng chú ý, trung bình 97% trong số này được chuyển đến Mỹ, tăng vọt so với mức trung bình 50,3% của năm 2024.

Những con số này, lần đầu tiên được Reuters công bố, cho thấy Apple đã điều chỉnh các lô hàng xuất khẩu từ Ấn Độ để gần như chỉ phục vụ thị trường Mỹ. Trước đây, các thiết bị này được phân phối rộng rãi hơn đến các quốc gia như Hà Lan, Cộng hòa Séc và Anh.

Riêng trong tháng 5, các lô hàng iPhone do Foxconn sản xuất tại Ấn Độ và chuyển đến Mỹ đã đạt gần 1 tỷ USD . Đây là mức cao thứ hai từ trước đến nay, chỉ sau kỷ lục 1,3 tỷ USD được vận chuyển vào tháng 3.

Ngày 11/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Trung Quốc sẽ phải đối mặt với mức thuế 55%. Tuyên bố này được đưa ra sau khi hai nước đạt được một kế hoạch nhằm nới lỏng các khoản thuế đã lên tới ba chữ số, tuy nhiên vẫn cần sự chấp thuận của cả hai nhà lãnh đạo.

Nhà máy lắp ráp iPhone của Foxconn tại Ấn Độ vào năm 2019. Ảnh: Karen Dias/Bloomberg.

Hiện tại, Ấn Độ đang chịu mức thuế cơ bản 10% đối với hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ, tương tự hầu hết đối tác thương mại khác. Nước này đang nỗ lực đàm phán một thỏa thuận nhằm tránh mức thuế đối ứng 26%, loại thuế mà ông Trump đã công bố và tạm dừng vào tháng 4.

Việc Apple tăng cường sản xuất tại Ấn Độ đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ ông Donald Trump vào tháng 5. Tổng thống Mỹ cho biết đã nói với CEO Tim Cook rằng: "Chúng tôi không quan tâm đến việc anh xây dựng ở Ấn Độ, Ấn Độ có thể tự lo liệu, họ đang làm rất tốt, chúng tôi muốn anh xây dựng ở đây."

Trong 5 tháng đầu năm nay, Foxconn đã vận chuyển số iPhone trị giá 4,4 tỷ USD từ Ấn Độ sang Mỹ, so với 3,7 tỷ USD trong cả năm 2024.

Apple đang tăng tốc sản xuất tại Ấn Độ nhằm né tránh các mức thuế quan, vốn có thể khiến giá iPhone từ Trung Quốc sang Mỹ tăng cao. Vào tháng 3, công ty đã thuê máy bay vận chuyển các mẫu iPhone 13, 14, 16 và 16e, tổng trị giá khoảng 2 tỷ USD , đến thị trường Mỹ.

Reuters cũng đưa tin Apple đã vận động các cơ quan sân bay Ấn Độ giảm thời gian thông quan tại sân bay Chennai, bang Tamil Nadu, từ 30 giờ xuống còn 6 giờ. Sân bay này là một trung tâm quan trọng trong hoạt động xuất khẩu iPhone của Apple.

"Chúng tôi dự kiến iPhone sản xuất tại Ấn Độ sẽ chiếm 25 - 30% tổng lượng iPhone xuất xưởng toàn cầu vào năm 2025, so với 18% vào năm 2024", Prachir Singh, nhà phân tích cấp cao tại Counterpoint Research cho biết.

Dữ liệu hải quan cho thấy, Tata Electronics, một nhà cung cấp iPhone nhỏ hơn của Apple tại Ấn Độ, đã xuất khẩu trung bình gần 86% sản lượng iPhone của mình sang Mỹ trong tháng 3 và tháng 4. Công ty này, thuộc Tập đoàn Tata của Ấn Độ, chỉ bắt đầu xuất khẩu iPhone vào tháng 7/2024, và chỉ 52% lô hàng của họ được chuyển đến Mỹ trong năm 2024, dữ liệu cho thấy.

Apple trong lịch sử đã bán hơn 60 triệu iPhone tại Mỹ mỗi năm, với khoảng 80% được sản xuất tại Trung Quốc.