Foden đỗ xe ngang ngược, dư luận bức xúc

Phil Foden, ngôi sao của Manchester City, gây chú ý khi lái chiếc Mercedes G-Wagon trị giá 400.000 bảng mới tậu tới siêu thị Sainsbury’s ở vùng Cheshire.

Ngoài việc chiếc xe rất ngầu thì điều gây chú ý hơn là nó ngang ngược chiếm trọn… hai chỗ đậu. Dường như tiền vệ này chẳng mấy quan tâm tới vạch kẻ đường trong bãi xe, để mặc chiếc xế hộp hạng sang án ngữ giữa hai ô đỗ. Chiếc xe thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ của nhiều người hâm mộ, nhưng kỹ năng đỗ xe của chủ nhân thì rõ ràng cần được trau dồi thêm.

Một khách mua sắm chứng kiến cảnh này bình luận: “Xe của Phil đúng là đẹp mê mẩn, nhưng anh ấy xứng đáng bị rút thẻ đỏ vì cách đỗ xe này. Hoặc là anh ấy cần luyện thêm, hoặc là sợ ai đó làm xước xe nên cố tình đỗ chặn hai chỗ. Nếu vậy thì tốt hơn là anh ấy cứ để xe ở nhà rồi ngắm thôi, đừng nổ máy làm gì”.

Có người cho rằng Foden đang gặp vấn đề tâm lý nên đỗ xe kiểu bất cần như vậy. Ngôi sao 25 tuổi trải qua một mùa giải sa sút khi Man City trắng tay. Lúc này, khả năng Foden ra sân trong trận mở màn Premier League gặp Wolves vào ngày 16/8 vẫn còn bỏ ngỏ do chấn thương.

Trong khi cũng có người tỏ ra thông cảm hơn khi cho rằng Foden không phải thiếu ý thức mà chỉ vì kỹ năng kém. Foden chỉ mới thi đỗ bằng lái xe vào tháng 12/2023 nên thiếu kinh nghiệm lái xe.

Dù bị cho là non tay lái, điều đó không ngăn cản tiền vệ tuyển Anh sưu tầm một bộ sưu tập xe hoành tráng, gồm Mercedes S-Class, Mercedes-AMG GLE 53, Toyota Vellfire và mẫu xe điện BYD Seal.