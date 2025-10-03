Flamingo Maison 108 - biểu tượng 'walless living' bên Hồ Núi Cốc

Nằm giữa bức tranh thiên nhiên hùng vĩ của Hồ Núi Cốc, Flamingo Maison 108 là bộ sưu tập 108 dinh thự - nơi Flamingo Holdings kiến tạo lối sống “walless living” cho cư dân.

Số lượng dinh thự giới hạn ở vị trí độc bản góp phần xóa nhòa ranh giới giữa con người và thiên nhiên, tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản qua từng thiết kế tinh tế và bền vững.

Tôn trọng tính bản nguyên những miền đất

Hành trình gần 30 năm của Flamingo Holdings là minh chứng cho triết lý bất biến - mỗi vùng đất đều mang trong mình linh hồn riêng và sứ mệnh của con người là nâng niu, bảo tồn thay vì áp đặt. Từ cánh rừng xanh mướt ôm trọn hồ nước lấp lánh tại Flamingo Đại Lải Resorts đến vẻ đẹp hoang sơ của biển đảo tại Flamingo Cát Bà Resort, mỗi dự án là một lời cam kết giữ gìn sự nguyên sơ.

Flamingo Holdings là chủ đầu tư đầu tiên và duy nhất hiện nay được trao quyền hiện diện tại Hồ Núi Cốc - nơi thiên nhiên nguyên sơ được gìn giữ trăm năm. Thành tựu này đến từ việc đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về bảo tồn sinh thái, bảo vệ rừng và động thực vật, dựa trên gần 30 năm kinh nghiệm kiến tạo các khu nghỉ dưỡng xanh, cùng tâm huyết lưu giữ vẻ đẹp tự nhiên của vùng đất quý giá.

Với Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc, triết lý ấy được tiếp nối qua thiết kế tinh tế, nơi thiên nhiên hòa quyện trong từng góc sống. Mỗi không gian được xây dựng không chỉ góp phần bảo tồn mà còn tôn vinh môi trường, từ cánh rừng nguyên sinh đến khoảng xanh trù phú trên ban công, mái nhà và khắp các khu vực chung. Ở đây, thiên nhiên không chỉ được giữ gìn mà còn lan tỏa, tạo nên không gian sống hài hòa, bền vững bên lòng Hồ Núi Cốc.

Địa thế Flamingo Maison 108 giữa lòng Hồ Núi Cốc.

Thay vì tác động địa hình để áp đặt những khối bê tông, 108 dinh thự tại Flamingo Maison 108 được xây dựng khéo léo, nương theo triền đồi thoai thoải, ôm lấy dáng hồ uốn lượn và thế núi hùng vĩ. Mỗi đường nét tự nhiên của Hồ Núi Cốc được giữ trọn, để sự kiến tạo không phải là chinh phục mà là một cuộc đối thoại dịu dàng, nơi con người và thiên nhiên cùng cất lên tiếng nói hài hòa.

Dưới bàn tay của Flamingo Holdings, thiên nhiên không chỉ được bảo tồn mà còn được nâng tầm giá trị. Rừng xanh của Hồ Núi Cốc không còn là miền tĩnh lặng mà hóa thành điểm hẹn của du lịch sinh thái, nơi vẻ đẹp nguyên sơ trở thành nguồn cảm hứng cho dòng chảy kinh tế bền vững. Mỗi tán cây, mỗi nhánh cỏ đều được nâng niu, góp phần biến dự án thành di sản sống động, nơi thiên nhiên và con người cùng nhau viết nên câu chuyện thịnh vượng.

Flamingo Maison 108 - dinh thự “walless living” trong lòng thiên nhiên trăm tuổi

Với 2.500 ha mặt nước ôm trọn dự án, 6.000 ha rừng nguyên sinh, 108 hòn đảo biệt lập, hơn 130 loài thực vật, 58 loài động vật đặc hữu và 40 loài chim quý, Hồ Núi Cốc được ví như “báu vật” tại miền Bắc Việt Nam. Là trái tim của quần thể World Islands rộng 250 ha, Flamingo Maison 108 là bộ sưu tập 108 dinh thự biệt lập, tựa như viên ngọc quý được đặt giữa bức họa nguyên sinh của Hồ Núi Cốc - tuyệt tác thiên nhiên không có bản sao.

Vượt lên khái niệm nghỉ dưỡng thông thường, Flamingo Maison 108 là lời tuyên ngôn về phong cách Walless Living không giới hạn, nơi mọi ranh giới vật lý giữa con người và thiên nhiên được xóa nhòa. Đây là nơi con người được giải phóng, tự do hòa mình vào không gian vô tận của đất trời để mỗi khoảnh khắc đều là sự giao cảm sâu sắc với thiên nhiên.

Kiến trúc Flower & Forest in the Sky của dinh thự Flamingo Maison 108, từng được vinh danh qua nhiều giải thưởng quốc tế, là minh chứng cho sự sáng tạo vượt thời gian. Mỗi không gian được thiết kế để thiên nhiên trở thành một phần không thể tách rời. Những khung kính lớn mở ra tầm nhìn bao la về hồ nước lấp lánh, ban công rộng phủ đầy sắc xanh như khu vườn treo Babylon thời hiện đại.

Đưa rừng lên mái là đặc trưng kiến trúc Flower & Forest in the Sky.

Đặc biệt, tầng mái của mỗi dinh thự được biến thành khu vườn lơ lửng, nơi những tán cây nối nhau trải dài, hòa quyện với bầu trời xanh thẳm. Từ trên cao, Flamingo Maison 108 tựa như dải rừng xanh ngắt, nơi thiên nhiên và con người cùng thở chung một nhịp. Từng chi tiết trong thiết kế đều hướng tới việc tối đa hóa trải nghiệm, xóa tan rào cản vật lý để mang đến không gian sống không tường - “walless living” - độc đáo.

Gần ba thập kỷ kiến tạo kỳ quan xanh như Flamingo Đại Lải Resort hay Flamingo Cát Bà Resort, Flamingo Holdings mang đến Thái Nguyên không gian sống khác biệt với 108 căn dinh thự Flamingo Maison 108 - nơi triết lý tôn trọng tính bản nguyên của đất trời được thăng hoa, dệt nên câu chuyện về sự giao thoa êm ái giữa con người và thiên nhiên.

Vì thế, Flamingo Maison 108 không chỉ là dự án bất động sản, mà là di sản, nơi Flamingo Holdings viết tiếp giấc mơ bảo vệ và tôn vinh vẻ đẹp nguyên sinh của Việt Nam, biến Hồ Núi Cốc thành điểm đến không thể bỏ qua của giới tinh hoa khao khát cuộc sống hòa hợp thiên nhiên.