FIFA công bố nước chủ nhà của World Cup 2030, 2034 FIFA chính thức xác nhận Saudi Arabia là quốc gia đăng cai World Cup 2034, trong khi kỳ World Cup 2030 sẽ diễn ra tại ba quốc gia châu Âu: Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, với ba trận đấu đặc biệt được tổ chức tại Uruguay, Paraguay và Argentina để kỷ niệm 100 năm ngày khai sinh giải đấu.

Quyết định được đưa ra trong một đại hội bất thường của FIFA hôm 11/12, với sự đồng thuận của hơn 200 liên đoàn thành viên. Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino, nhấn mạnh rằng việc mở rộng quy mô giải đấu nâng cao cơ hội cho các quốc gia và không làm giảm chất lượng. "Chúng tôi đang viết nên một chương mới cho bóng đá thế giới. World Cup 2030 và 2034 sẽ là những sự kiện đáng nhớ, đem bóng đá đến gần hơn với mọi người", ông Infantino phát biểu.

World Cup 2030 sẽ là một lễ hội bóng đá toàn cầu, trải dài trên ba châu lục và sáu quốc gia. Trận khai mạc được tổ chức tại sân Centenario ở Montevideo, Uruguay - nơi từng diễn ra trận chung kết World Cup đầu tiên năm 1930. Đây là cách FIFA tôn vinh cột mốc 100 năm đầy ý nghĩa của giải đấu.

"Không gì tuyệt vời hơn việc nhìn lại lịch sử trong khi tạo nên tương lai", ông Infantino chia sẻ.

Là quốc gia duy nhất tham gia đấu thầu, Saudi Arabia được FIFA trao quyền đăng cai World Cup 2034. Đây là lần đầu tiên quốc gia này tổ chức một giải đấu lớn như vậy, trong bối cảnh đang trên hành trình chuyển đổi mạnh mẽ.

"Đây là khoảnh khắc lịch sử cho đất nước chúng tôi. Chúng tôi cam kết mang đến một kỳ World Cup tuyệt vời, không chỉ cho người hâm mộ mà còn cho cả thế giới bóng đá", Hoàng tử Abdulaziz bin Turki Al Saud, Chủ tịch Ủy ban Olympic và Paralympic Saudi Arabia cho biết.

Ngôi sao Cristiano Ronaldo, người góp phần quảng bá bóng đá tại quốc gia này, bày tỏ sự hào hứng: "Cơ sở hạ tầng, sân vận động, và điều kiện tuyệt vời tại đây sẽ biến World Cup 2034 thành kỳ World Cup đáng nhớ nhất".

Mặc dù quyết định này nhận được sự đồng thuận lớn, nhưng cũng không tránh khỏi tranh cãi. Liên đoàn Bóng đá Na Uy chỉ trích quá trình đấu thầu của FIFA là "thiếu minh bạch", trong khi các tổ chức nhân quyền như Amnesty International lên án việc trao quyền đăng cai Saudi Arabia mà không đảm bảo các tiêu chuẩn nhân quyền.

Ngoài ra, FIFA sẽ phải đối mặt với các giải đấu lớn của châu Âu về kế hoạch tổ chức World Cup mùa đông, đòi hỏi sự đồng thuận từ các câu lạc bộ và cầu thủ để tránh xáo trộn lịch thi đấu. Với việc mở rộng lên 48 đội và tổ chức trên nhiều châu lục, FIFA đang chứng minh sự tham vọng trong việc đưa bóng đá đến gần hơn với người hâm mộ toàn cầu.

"Kỷ niệm 100 năm của World Cup ở ba châu lục, tiếp nối bởi một kỳ World Cup tại một quốc gia đang chuyển mình mạnh mẽ - đó là tương lai đầy hứa hẹn cho bóng đá thế giới", ông Infantino khép lại.

