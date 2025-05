FIFA có thể loại Brazil khỏi vòng loại World Cup

Ednaldo Rodrigues, cựu Chủ tịch CBF, vừa gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao Brazil, yêu cầu phục hồi chức vụ sau khi bị tòa án Rio de Janeiro cách chức vì cáo buộc gian lận trong việc ký văn bản, theo El Mundo Deportivo.

Điều khiến dư luận và người hâm mộ lo ngại là việc FIFA có thể không công nhận ban lãnh đạo mới do tòa án chỉ định, dẫn đến khả năng đội tuyển Brazil bị cấm thi đấu ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Đây sẽ là hệ quả nghiêm trọng với tác động sâu rộng về thể thao, tài chính và cả ngoại giao đối với nền bóng đá hàng đầu thế giới này.

Chỉ ba ngày sau khi Ednaldo Rodrigues công bố việc ký hợp đồng với Carlo Ancelotti làm HLV trưởng đội tuyển, Tòa án Tư pháp Rio de Janeiro ra phán quyết cách chức ông vì nghi vấn gian lận. Người thay thế ông là Fernando Sarney, Phó Chủ tịch CBF, được bổ nhiệm làm kiểm toán viên tạm thời đồng thời sẽ tổ chức bầu cử để thành lập ban lãnh đạo mới trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, Rodrigues cảnh báo rằng FIFA và CONMEBOL vốn không công nhận các đại diện liên đoàn được tòa án bổ nhiệm, vì thế nếu không được FIFA chấp thuận, danh sách cầu thủ Brazil gửi lên vào ngày 26/5 để chuẩn bị cho các trận gặp Ecuador và Paraguay có thể bị từ chối.

HLV Ancelotti, người dự kiến chính thức bắt đầu công việc dẫn dắt Brazil từ ngày 26/5, giờ đây phải đối mặt với tương lai bất định. Ông Sarney tuyên bố sẽ giữ nguyên các hợp đồng hiện tại và duy trì hoạt động đội tuyển, nhưng áp lực chính trị và khả năng đội tuyển bị FIFA trừng phạt khiến mọi chuyện trở nên mơ hồ.

Nếu Brazil thực sự bị loại khỏi vòng loại World Cup do vấn đề pháp lý nội bộ, đây sẽ là cú sốc khủng khiếp với làng bóng đá thế giới, làm đảo lộn cục diện khu vực Nam Mỹ và ảnh hưởng đến chính tương lai của giải đấu lớn nhất hành tinh.

