FIFA Club World Cup mất gì khi thiếu Ronaldo?

FIFA Club World Cup 2025 được kỳ vọng là một trong những bước ngoặt lịch sử của bóng đá thế giới ở cấp độ câu lạc bộ. Với thể thức mới quy tụ 32 đội bóng hàng đầu từ khắp các châu lục, giải đấu tại Mỹ mùa hè này mang tham vọng vượt ra khỏi cái bóng của UEFA Champions League để trở thành một “World Cup thực thụ” cho các CLB.

Tuy nhiên, giữa những tên tuổi lớn và sân khấu rực rỡ, một khoảng trống vẫn hiện rõ hơn bao giờ hết - Ronaldo sẽ không góp mặt. Và sự vắng mặt ấy không chỉ là một chi tiết kỹ thuật. Nó là sự thiếu vắng của cảm xúc, biểu tượng, và sức hấp dẫn toàn cầu mà không một cầu thủ nào khác có thể thay thế.

Thậm chí nếu Al-Nassr - đội bóng hiện tại của Ronaldo - vô địch AFC Champions League mùa 2023/24, họ vẫn không đủ điều kiện tham dự Club World Cup 2025. Nguyên nhân nằm ở thể thức chọn đội đặc biệt của FIFA: thay vì dựa vào kết quả một mùa giải, các CLB được lựa chọn dựa trên thành tích và điểm xếp hạng châu lục tích lũy trong vòng bốn năm gần nhất. Trong khung thời gian này, Al-Nassr không có đủ điểm để lọt vào nhóm đại diện châu Á.

Điều đó đồng nghĩa với việc Ronaldo - người từng bốn lần vô địch Club World Cup, chủ nhân hàng trăm kỷ lục và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế - sẽ phải theo dõi giải đấu từ nhà. Không chỉ người hâm mộ của anh thấy tiếc, mà cả FIFA và giải đấu cũng mất đi một trong những “lá cờ đầu” về mặt truyền thông và thương mại.

Ronaldo không còn đơn thuần là một ngôi sao bóng đá. Anh là một thương hiệu toàn cầu, là đại sứ sống của bóng đá đỉnh cao suốt gần hai thập kỷ. Mỗi lần Ronaldo xuất hiện, số lượt xem tăng mạnh, các nền tảng mạng xã hội bùng nổ, và trận đấu đơn thuần trở thành một sự kiện được toàn cầu chú ý.

Không có Ronaldo, Club World Cup 2025 chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng trên nhiều phương diện. Mức độ quan tâm giảm sút: đặc biệt tại những thị trường đang phát triển như châu Á, Trung Đông và Mỹ Latinh - nơi Ronaldo sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ.

Giá trị thương mại suy giảm: vé, bản quyền truyền hình, áo đấu và tương tác trực tuyến - tất cả đều không thể đạt đỉnh như kỳ vọng. Mất đi câu chuyện biểu tượng: một cuộc chạm trán tiềm năng giữa Ronaldo và Messi tại Club World Cup – có thể là lần cuối cùng hai huyền thoại này đối đầu – đã không thể diễn ra.

Ronaldo từng thống trị Club World Cup trong những năm tháng đỉnh cao: một lần vô địch cùng Manchester United (2008), ba lần với Real Madrid (2014, 2016, 2017), ghi tổng cộng 7 bàn và góp mặt trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Nhưng Club World Cup 2025 không giống những lần trước. Đây là phiên bản được mở rộng, với quy mô lớn, độ cạnh tranh cao và thu hút sự chú ý toàn cầu. Đó có thể đã là sân khấu lý tưởng để Ronaldo - ở tuổi xế chiều - khép lại sự nghiệp bằng một chương rực rỡ, trong bối cảnh bóng đá thế giới đang bước vào thời kỳ chuyển giao thế hệ.

Thật đáng tiếc, cơ hội ấy đã không thành hiện thực.

FIFA đặt nhiều kỳ vọng vào Club World Cup mới - một giải đấu có thể trở thành “Champions League toàn cầu”. Nhưng việc thiếu vắng một biểu tượng như Ronaldo lại phơi bày một nghịch lý: dù thể thức có hợp lý về chuyên môn, lại bỏ qua yếu tố cảm xúc, biểu tượng và marketing - những giá trị mà UEFA đã làm tốt suốt nhiều năm.

Nếu FIFA thực sự muốn giải đấu thành công, ngoài các đội mạnh và cơ chế công bằng, họ cần tạo điều kiện cho các "huyền thoại sống" góp mặt - những người mang đến câu chuyện, chiều sâu văn hóa và kết nối hàng trăm triệu con tim trên toàn thế giới.

Club World Cup 2025 vẫn sẽ diễn ra. Lionel Messi nhiều khả năng góp mặt. Các nhà vô địch châu Âu và Nam Mỹ sẽ mang lại đẳng cấp và chất lượng chuyên môn cao. Nhưng không có Ronaldo, giải đấu mất đi một phần linh hồn - phần khiến người hâm mộ háo hức bật TV không chỉ để xem một trận bóng, mà để sống lại cảm xúc của cả một thời đại.

Và chính điều đó khiến giải đấu - dù có mở rộng đến đâu - vẫn chưa thể gọi là trọn vẹn.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.