FIFA Club World Cup 2025 đạt doanh thu kỷ lục

Ông Infantino nhấn mạnh rằng giải đấu đã tạo ra doanh thu hơn 2 tỷ USD , tương đương với 33 triệu USD cho mỗi trận đấu. Đây là con số kỷ lục trong lịch sử giải đấu, đánh dấu bước ngoặt lớn khi giải chuyển sang thể thức thi đấu mới từ năm nay.

"Dù có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng đây là một giải đấu thành công", ông Infantino chia sẻ hôm 12/7. "Chúng ta đã có hơn 2,5 triệu khán giả đến sân, trung bình khoảng 40.000 người mỗi trận - không có giải đấu nào trên thế giới có được con số này, ngoại trừ Premier League. Đó là giải có các đội chủ nhà, còn đây là các sân trung lập".

Trước đó, giải đấu này đã hứng chịu nhiều chỉ trích từ các HLV và chuyên gia bóng đá nổi tiếng. Jurgen Klopp, cựu HLV Liverpool, cho rằng FIFA Club World Cup 2025 là "ý tưởng tồi tệ nhất từng được đưa ra và áp dụng trong bóng đá".

Tuy nhiên, nhận định này của Klopp lập tức bị HLV Arsene Wenger đáp trả. Cựu HLV Arsenal phân tích: "Tôi cảm thấy Club World Cup là cần thiết. Nếu khảo sát các câu lạc bộ tham gia, 100% sẽ trả lời rằng họ muốn tham dự lại giải đấu này. Đó là câu trả lời rõ ràng nhất về cách các câu lạc bộ đánh giá Club World Cup".

Các đại diện châu Âu kiếm bộn tiền nhờ tham dự FIFA Club World Cup 2025. ESPN ước tính 12 đội bóng châu Âu sẽ nhận tổng cộng 623 triệu USD từ FIFA, trong khi 20 đội còn lại chỉ chia nhau số tiền thưởng 377 triệu USD .

Trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 giữa PSG và Chelsea diễn ra vào 2h rạng sáng 14/7.

