Ferrari 812 Competizione A tăng giá gấp 3 lần sau 3 năm

  • Thứ tư, 25/2/2026 08:59 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Một chiếc Ferrari 812 Competizione A đang được đấu giá với mức giá kỳ vọng đến 2,8 triệu USD, cao gấp hơn 3 lần giá mua mới.

Ferrari 812 Competizione A anh 1

Ferrari 812 Competizione A là phiên bản mui trần của dòng xe 812, sản xuất giới hạn 599 xe trên toàn cầu. Để sở hữu siêu xe này, chủ nhân phải nằm trong danh sách VIP giới hạn của hãng xe Italy.
Ferrari 812 Competizione A anh 2

Ở thời điểm ra mắt, Ferrari 812 Competizione A có giá khởi điểm 700.000 USD và sau khoảng 3 năm, mẫu siêu xe mui trần này đang được rao bán trên các sàn đấu giá với giá kỳ vọng từ 2 triệu USD hoặc thậm chí còn có thể cao hơn.
Ferrari 812 Competizione A anh 3Ferrari 812 Competizione A anh 4

Chẳng hạn, một chiếc Ferrari 812 Competizione A đang được đấu giá trên RM Sotherby's với giá kỳ vọng từ 2,5 triệu đến 2,8 triệu USD. Mức giá này đáng chú ý, bởi chủ nhân ban đầu cho biết đã chi 852.420 USD để sở hữu xe, kèm thêm một số option bổ sung.
Ferrari 812 Competizione A anh 5Ferrari 812 Competizione A anh 6Ferrari 812 Competizione A anh 7Ferrari 812 Competizione A anh 8

Ferrari 812 Competizione A được phủ lớp sơn ngoại thất Rosso Corsa với sọc đua màu Nero và Argento Nurburgring. Gói nâng cấp 150.000 USD ở thời điểm mua xe gồm logo Scuderia Shields, kẹp phanh màu đỏ, các chi tiết ốp carbon và bổ sung tính năng kết nối Apple CarPlay.
Ferrari 812 Competizione A anh 9

Khoang nội thất của chiếc Ferrari 812 Competizione A cũng rất đáng chú ý. Chất liệu da Alcantara màu Rosso và Nero được sử dụng trên khắp ghế ngồi và bảng táp-lô.
Ferrari 812 Competizione A anh 10

Cốp xe cũng được lót bằng da Alcantara màu đỏ tươi.
Ferrari 812 Competizione A anh 11Ferrari 812 Competizione A anh 12

Bộ ghế ngồi thể thao với logo ngựa chồm trên tựa đầu.
Ferrari 812 Competizione A anh 13Ferrari 812 Competizione A anh 14

Cận cảnh các chi tiết trong khoang lái của chiếc Ferrari 812 Competizione A.
Ferrari 812 Competizione A anh 15

Một trong những điểm giá trị nhất của chiếc Ferrari 812 Competizione A đang được đấu giá trên RM Sotherby's là quãng đường đã đi chỉ 129 km. Với bất kỳ ai không thuộc danh sách khách hàng VIP của hãng siêu xe Italy, đây là lựa chọn thay thế gần như tương đương mua mới.
Ferrari 812 Competizione A anh 16

Ferrari 812 Competizione A là mẫu xe sở hữu những cải tiến để phù hợp với kiểu thiết kế mui trần. Chẳng hạn, trên nắp ca-pô có một chi tiết bằng sợi carbon giúp tối ưu khả năng thoát nhiệt từ khoang động cơ, thay đổi cách luồng khí di chuyển qua phần trên của xe. Hốc gió trung tâm cũng mở rộng tối đa.
Ferrari 812 Competizione A anh 17

Phần mui xe bằng sợi carbon, có thể tháo rời thủ công và xếp gọn trong cốp phía sau.
Ferrari 812 Competizione A anh 18Ferrari 812 Competizione A anh 19

Cánh gió sau thiết kế cao và rộng hơn, kéo dài sang 2 bên để tối ưu lực ép xuống mặt đường. Bộ khuếch tán gió cỡ lớn kẹp giữa bởi 2 ống xả hình chữ nhật đặt dọc.
Ferrari 812 Competizione A anh 20

Các kích thước dài x rộng x cao của Ferrari 812 Competizione A lần lượt 4.696 x 1.971 x 1.276 mm, khối lượng khô ở mức 1.487 kg.
Ferrari 812 Competizione A anh 21

Khối động cơ V12 hút khí tự nhiên đặt trước, dung tích 6.5L cung cấp công suất tối đa 818 mã lực tại 9.250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 692 Nm tại 7.000 vòng/phút. Nhờ hộp số 7 cấp ly hợp kép F1 DCT, xe tăng tốc 0-100 km/h trong 2,85 giây, mất khoảng 7,5 giây để đạt 200 km/h từ vị trí đứng yên, tốc độ tối đa trên 340 km/h.

Phúc Hậu

Ảnh: RM Sotherby's

