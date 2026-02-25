Ferrari 812 Competizione A tăng giá gấp 3 lần sau 3 năm

Ở thời điểm ra mắt, Ferrari 812 Competizione A có giá khởi điểm 700.000 USD và sau khoảng 3 năm, mẫu siêu xe mui trần này đang được rao bán trên các sàn đấu giá với giá kỳ vọng từ 2 triệu USD hoặc thậm chí còn có thể cao hơn.