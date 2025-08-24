Ferran Torres khẳng định vị thế số 9 mới của Barcelona

Ferran Torres đang cho thấy mình xứng đáng trở thành trung phong số 1 của Barcelona.

Với cú đúp bàn thắng chỉ sau hai vòng La Liga, tiền đạo người Tây Ban Nha hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn, đồng thời khiến cuộc cạnh tranh ở vị trí số 9 tại Camp Nou nóng hơn bao giờ hết.

Trong trận gặp Levante thuộc vòng 2 La Liga rạng sáng 24/8, “Cá mập” (biệt danh Torres) không chỉ nổ súng mà còn thể hiện bản năng săn bàn sắc bén, dù bỏ lỡ một cơ hội mười mươi với cú dứt điểm đưa bóng vọt xà. Trước đó, anh cũng ghi bàn vào lưới Mallorca, nâng tổng thành tích đầu mùa lên hai pha lập công.

“Tôi luôn tin mình có thể quan trọng với đội bóng này. Khi được trao cơ hội, tôi phải tận dụng tối đa. Sự cạnh tranh trong đội rất khốc liệt, nhưng đó là điều tốt”, Ferran chia sẻ sau trận.

Phong độ bùng nổ của Torres xuất hiện đúng thời điểm Barcelona cần lời giải cho tương lai hàng công. Robert Lewandowski, người vừa tái xuất sau chấn thương ở trận gặp Levante, nhiều khả năng bước vào mùa giải cuối cùng với CLB nếu không được gia hạn hợp đồng.

Giám đốc Thể thao Deco hiện vẫn chưa ưu tiên tìm trung phong mới, bởi ông tin tưởng Ferran đủ khả năng gánh vác vai trò này, đồng thời xem Dani Olmo là phương án dự phòng trong vai trò “số 9 ảo”.

Sự trở lại của Lewandowski chắc chắn mang đến áp lực cho Ferran. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khó ai có thể tưởng tượng chân sút người Tây Ban Nha phải ngồi dự bị trong chuyến làm khách trước Rayo Vallecano. “Cá mập” đang cắn mạnh hơn bao giờ hết, sẵn sàng chứng minh mình là tương lai của hàng công Barca.