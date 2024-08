Fermin Lopez sắp đổi đời

Lopez ký gia hạn với Barcelona vào tháng 8 năm ngoái. Hợp đồng kéo dài tới năm 2027, kèm điều khoản phá vỡ lên tới 400 triệu euro.

Tuy nhiên, lãnh đạo Barcelona ý thức được giá trị ngày càng tăng của Lopez. Do đó, theo Sport, CLB xứ Catalonia sẽ trói chân cầu thủ này bằng một bản giao kèo mới.

CLB chủ sân Camp Nou hứa hẹn tăng lương cho tiền vệ 21 tuổi cũng như thời hạn hợp đồng. Lopez cũng gia nhập nhóm cầu thủ có mức phí giải phóng 1 tỷ euro gồm Pedri, Gavi, Balde, Ronald Araujo, Lamine Yamal và Ferran Torres.

Hiện tại, Transfermarkt định giá Lopez 30 triệu euro. Dù vậy, AS khẳng định giá trị của cầu thủ trẻ này sẽ tăng vọt trong lần cập nhật tiếp theo.

Lopez là món quà HLV Xavi Hernandez để lại cho Barcelona. Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha phản đối ý tưởng để tài năng trẻ này ra đi theo dạng cho mượn trong hè 2023. Đây là quyết định sáng suốt khi Lopez ghi dấu ấn mạnh mẽ.

Mùa giải vừa qua, Lopez ra sân 42 trận và ghi được 11 bàn thắng. Màn trình diễn chất lượng đó giúp tài năng sinh năm 2003 có suất dự Euro 2024 cùng ĐTQG Tây Ban Nha, và dự Olympic Paris 2024 với tuyển Olympic.

Tại giải vô địch châu Âu, Lopez chủ yếu dự bị và chỉ góp mặt trong 1 trận của "La Roja". Nhưng trên đất Pháp, cầu thủ này thi đấu chói sáng. Lopez ghi 6 bàn và đóng góp 2 kiến tạo, trong đó có cú đúp giúp Olympic Tây Ban Nha hạ chủ nhà Pháp với tỷ số 5-3 để giành tấm HCV danh giá.

Nguồn tin từ Tây Ban Nha khẳng định, HLV Hansi Flick đánh giá cao Lopez. Ông hiểu rõ tầm quan trọng của việc đội bóng sở hữu một tiền vệ có khả năng ghi nhiều bàn thắng. Do đó, Lopez hứa hẹn đóng vai trò chủ chốt trong đội hình Barca mùa giải này.

