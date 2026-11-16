Ferguson, Queiroz và kế hoạch chiêu mộ Ronaldo

Trước khi bất lực nhìn Cristiano Ronaldo rời đi, Alex Ferguson đã cùng trợ lý Carlos Queiroz dày công sắp đặt mưu kế đưa thần đồng này về Old Trafford.

Alex Ferguson có thể chấp nhận chuyện Carlos Tevez bị Manchester City cướp đi, bởi vì hồi mùa hè năm 2009, ông ta còn đang mải bực tức vì một vụ chuyển nhượng khác.

Vấn đề này đã khiến ông ta day dứt hơn một năm trời. Thế rồi tới khi đó, ông ta cuối cùng cũng phải đối diện thực tế rằng cầu thủ giỏi nhất hành tinh đã chán ngán cuộc sống ở Old Trafford rồi.

Cristiano Ronaldo rời khỏi Manchester United, đội bóng đã biến anh ta từ một cậu thiếu niên ngượng ngùng thành một vị thần bóng đá, đội bóng mà anh ta đã giúp giành được ba chức vô địch Giải Ngoại hạng liên tiếp cùng với hai suất dự hai trận chung kết Champions League. Và “Fergie” thì chẳng thể làm được gì để ngăn cản sự ra đi này.

Nhìn Ronaldo rời Old Trafford, Ferguson chẳng thể ngăn lại. Ảnh: Reuters.

Ngay việc đem Ronaldo về với United khi xưa - vốn là một trong những vụ chuyển nhượng kinh khủng nhất của thập kỷ, cũng là một âm mưu mà họ đã phải tốn hơn một năm trời để sắp xếp và thực hiện. Ferguson hồi đó nghe được tin đồn về một cậu bé có gốc gác Madeira – một quần đảo của Bồ Đào Nha nằm sát bờ biển Morocco.

Cậu bé này vừa nhanh nhẹn vừa cực kỳ chăm chỉ, lại thường xuyên khiến cho những hậu vệ lớn tuổi hơn phải chật vật. Bất kỳ ai từng thấy cậu bé này thi đấu ở Sporting Lisbon cũng đều không tiếc lời khen ngợi, như thể họ vừa được thấy một thiên tài Mozart 15 tuổi.

“Cậu ta chẳng sợ thứ gì trong môn thể thao này cả,” huấn luyện viên đội trẻ của Sporting là Leonel Pontes nhận xét. “Khi bước vào trận đấu thì cậu ta luôn thể hiện tâm thế ‘Đây là chỗ của tôi, tôi thuộc về nơi này.’”

Ronaldo quyết định rời MU để tới Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Để thực hiện âm mưu thuyết phục Ronaldo rằng anh ta phải thuộc về một đội bóng khác ở phía tây bắc, Ferguson đã rủ thêm một kẻ tòng phạm hoàn hảo: Carlos Queiroz – cựu huấn luyện viên của Sporting, người hiểu rõ tường tận từng ngóc ngách của bóng đá Bồ Đào Nha.

Queiroz về làm trợ lý cho Ferguson ở United từ năm 2002, và ngay lập tức có cảm giác như mình đã từng sống cả đời với ông già khó tính người Scotland này, dù lý lịch của hai người hoàn toàn khác xa nhau.

Queiroz nhận xét rằng giữa họ có một mối liên kết “như là phép thuật”. Ferguson là con của một người thợ đóng tàu, xuất thân từ tầng lớp lao động ở thành phố Glasgow, và khi lớn lên trở thành một tiền đạo khá thành công.