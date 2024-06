Felix không thi đấu, Atletico thất vọng

Tờ AS tiết lộ đội chủ sân Cívitas Metropolitano đang rất mong chờ màn thể hiện của Felix trên đất Đức. Bởi lẽ, chỉ khi cầu thủ 24 tuổi có phong độ tốt thì đội bóng mới có thể nhận được nhiều lời đề nghị mua từ các CLB.

Hiện Atletico Madrid rao bán Felix với mức giá khoảng 60 triệu euro. Mức giá này thấp hơn nhiều số tiền họ phải trả cho cầu thủ người Bồ Đào Nha 5 năm trước (127,2 triệu euro).

Bản hợp đồng của Felix với Atletico vẫn còn hiệu lực đến năm 2029. Tiền đạo sinh năm 1999 cũng bày tỏ muốn rời sân Metropolitano để được thi đấu thường xuyên hơn. Cho đến nay, Atletico vẫn chưa nhận được lời đề nghị nào cho tiền đạo này.

Felix gia nhập Atletico Madrid từ năm 2019 nhưng không đáp ứng được kỳ vọng. Cầu thủ người Bồ Đào Nha liên tục bị cho mượn tại các CLB như Chelsea và Barcelona. Mùa qua, Felix chơi không tệ, anh ghi được 10 bàn cùng 5 kiến tạo sau 42 trận trên mọi đấu trường cho Barcelona.

Với sự ổn định của các chân sút tuyển Bồ Đào Nha tại EURO 2024, Felix khó có thể chiếm được lòng tin của HLV Roberto Martínez cho 1 suất đá chính. Tuyển Bồ Đào Nha còn trận đấu trước Georgia (27/6) tại lượt trận cuối bảng F. Đây sẽ là cơ hội lớn cho Felix thể hiện nếu được HLV Martinez trao cơ hội.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.