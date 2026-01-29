FBI điều tra nghi vấn gian lận bầu cử Tổng thống Mỹ

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa tiến hành khám xét một cơ sở bầu cử tại hạt Fulton, bang Georgia, dựa trên các cáo buộc của ông Trump cho rằng có gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ông Trump tham dự một cuộc vận động tranh cử tại Novi, bang Michigan, Mỹ, ngày 26/10/2024. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, trong thông cáo đưa ra ngày 28/1, FBI cho biết các đặc vụ đã thi hành lệnh khám xét tại Trung tâm Bầu cử và Điều hành hạt Fulton, nằm tại thành phố Union City, một cơ sở quy mô lớn phục vụ hoạt động bầu cử. Đây là “hoạt động thực thi pháp luật được tòa án cho phép”.

Chính quyền hạt Fulton cho biết lệnh khám xét nhằm tìm kiếm “một số hồ sơ lưu trữ liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020”. Đây là động thái mới nhất trong chuỗi hành động của chính quyền Tổng thống Trump, được cho là thông qua Bộ Tư pháp để nhắm vào các đối tượng mà ông coi là đối thủ hoặc từng can thiệp vào những vụ việc mà ông cho rằng bản thân bị đối xử không công bằng.

Một quan chức thực thi pháp luật giấu tên trả lời Reuters rằng, các đặc vụ FBI tìm cách thu giữ máy tính và phiếu bầu được cho là đang lưu trữ tại cơ sở này, để phục vụ điều tra khả năng có can thiệp bầu cử.

Trong cuộc bầu cử năm 2020, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã giành chiến thắng tại bang Georgia, đánh bại ông Trump, khi đó ông Trump là Tổng thống đương nhiệm và tái tranh cử.

Ủy viên hạt Fulton Mo Ivory xác nhận lệnh khám xét đang được thực hiện và cho biết các quan chức liên bang đang thu thập 700 thùng phiếu bầu từ một địa điểm lưu trữ an toàn. Hiện bà Ivory cáo buộc ông Trump đang “tạo ra hỗn loạn” nhằm mang lại lợi thế cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Trong các phát biểu trước báo giới, bà Ivory gọi sự can thiệp của liên bang là “cuộc tấn công vào cử tri” và cho biết giới chức địa phương đang cân nhắc các biện pháp pháp lý để ngăn chặn. “Ở nước Mỹ hiện nay, dường như không còn quan trọng việc bạn nói đúng hay sai. Nếu Tổng thống muốn điều lực lượng vào, ông ấy sẽ làm”, bà Ivory nói.

Cuộc khám xét diễn ra một tuần sau khi ông Trump, trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), tiếp tục lặp lại tuyên bố ông đã đưa ra nhiều lần rằng, cuộc bầu cử năm 2020 “có gian lận”. “Những người thực hiện điều đó sẽ sớm bị truy tố”, ông Trump nói.

Tổng thống Donald Trump vốn cho rằng thất bại của ông trong cuộc bầu cử năm 2020 là do xảy ra gian lận trên diện rộng.

Xe của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đỗ bên ngoài Trung tâm Bầu cử và Điều hành hạt Fulton sau khi FBI thực thi lệnh khám xét liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020 tại Union City, bang Georgia, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Tháng 12/2025, chính quyền của ông Trump đã đệ đơn kiện nhằm tiếp cận phiếu bầu năm 2020 của hạt Fulton, cho rằng số phiếu và hồ sơ liên quan đang được lưu giữ tại Tòa Thượng thẩm hạt Fulton ở Atlanta. Tuy nhiên, nơi lưu trữ thực tế của các phiếu bầu này vẫn chưa được làm rõ.

Chính quyền liên bang đã đề nghị một thẩm phán liên bang ra lệnh cho thư ký tòa án hạt Fulton, bà Che Alexander, bàn giao “các phiếu bầu vật lý, cuống phiếu và phong bì gửi phiếu bầu vắng mặt” của cuộc tổng tuyển cử năm 2020.

Bà Alexander trong tháng này đã yêu cầu tòa bác đơn kiện, đồng thời cho biết các phiếu bầu đang được niêm phong theo luật bang, chính quyền liên bang cần xin lệnh của Tòa Thượng thẩm hạt Fulton để có thể mở niêm phong.

Hạt Fulton, nơi có thành phố Atlanta, đô thị lớn nhất bang Georgia, là khu vực có xu hướng ủng hộ đảng Dân chủ và đã bỏ phiếu cho ông Biden với tỷ lệ cách biệt lớn trong cuộc bầu cử năm 2020.

Sau thất bại năm 2020, ông Trump từng tìm cách lật ngược kết quả bầu cử. Dù vậy, nhiều cuộc rà soát, bao gồm cả kiểm phiếu thủ công, sau đó đều xác nhận ông Biden giành chiến thắng tại bang này.

Dưới thời ông Trump, Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi kiện nhiều bang, yêu cầu họ giao nộp khối dữ liệu cử tri. Các bang phản đối, cho rằng đây là sự xâm phạm vi hiến đối với thẩm quyền quản lý bầu cử của họ. Một số thẩm phán đã bác bỏ các vụ kiện này, gần đây nhất là tại bang Oregon.

Trong năm qua, nhiều cá nhân từng chỉ trích hoặc chống lại chương trình nghị sự của ông Trump đã trở thành đối tượng điều tra của Bộ Tư pháp. Bộ này từng tìm cách truy tố cựu Giám đốc FBI James Comey và Tổng chưởng lý bang New York Letitia James, nhưng không thành công.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã khởi tố cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, đồng thời mở các cuộc điều tra đối với 9 nghị sĩ Dân chủ, một cựu giám đốc CIA và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell.