Fan 'One Piece' sưu tầm hơn 200 bộ truyện, 300 mô hình nhân vật

Hơn 20 năm sưu tầm manga, Phú Đức (TP.HCM) hiện sở hữu hơn 200 bộ truyện. Đặc biệt, anh là fan của "One Piece", dày công tìm mua hàng trăm mô hình nhân vật trong truyện.

Với Huỳnh Ngô Phú Đức (giáo viên tại TP.HCM), một trong những điều tự hào nhất, hay được anh "flex" (khoe - PV) với mọi người là gia tài manga của mình.

Là đam mê đi theo từ nhỏ, Phú Đức dành nhiều thời gian, tâm huyết và cả tiền bạc để có bộ sưu tập hiện tại với khoảng 4.000 cuốn. Bên cạnh đó, là fan cứng của bộ truyện One Piece, anh còn sưu tầm các mô hình nhân vật trong truyện, hiện đã lấp đầy 4 chiếc tủ ở nhà.

Tuổi thơ gắn liền với truyện tranh

Năm lớp 2, vào ngày sinh nhật, Phú Đức được tặng vài quyển truyện tranh, tựa đề là Đảo hải tặc. Đó cũng là lần đầu tiên anh được tiếp xúc với truyện tranh. Khi bắt đầu đọc, lật từng trang, Đức nhanh chóng bị cuốn hút bởi nội dung, nhân vật, những thứ quá mới mẻ mà một cuốn sách có thể mang lại với một cậu bé khi đó.

Cũng từ đó, chàng trai TP.HCM tìm hiểu và bắt đầu tự mua truyện ở các hiệu sách.

Phú Đức hiện sở hữu hơn 200 bộ truyện tranh với khoảng 4.000 cuốn.

"Đối với tôi, One Piece luôn là bộ truyện yêu thích nhất và có ý nghĩa đặc biệt. Tất cả nhân vật trong truyện đều có một sắc thái riêng. Cậu bé Luffy có khao khát trở thành 'vua hải tặc' mãnh liệt. Cùng sát cánh với Luffy trong chuyến hành trình là những người đồng đội dũng cảm, mỗi người có một ước mơ khát vọng trong mỗi câu chuyện của họ. Chưa kể tác giả Oda đã vẽ nên một thế giới quá tuyệt vời, rộng lớn - một chuyến hành trình đầy cảm xúc dành cho tất cả người đọc", anh nói với Tri thức - Znews.

Một lý do khác khiến Phú Đức gắn bó với những trang truyện từ khi còn nhỏ là do anh là con một trong nhà. Có những lúc không ai chơi cùng, truyện tranh là thứ có thể giúp anh giải trí vào thời điểm đó. Cứ thế, anh ngày càng say sưa với truyện tranh, từ từ nhân rộng lên rồi trở thành một niềm đam mê đến khi trưởng thành.

Hết mình vì đam mê

Lớn lên cùng niềm yêu thích dành cho manga của Phú Đức là khao khát lưu giữ lại những kỷ niệm, cuốn truyện ấy.

"Tôi tự nghĩ tuổi thơ gắn liền với nó, vậy thì phải lưu giữ lại, chưa kể những thứ liên quan như poster, mô hình... Nếu có một bộ sưu tập, sau này, khi nhìn lại, tôi cũng có những kỷ niệm đáng nhớ về ngày còn nhỏ", anh nói.

Với việc sưu tầm mô hình nhân vật One Piece, Phú Đức có cảm giác như những nhân vật mình yêu thích trong truyện bước ra ngoài đời thật. Điều đó càng tạo động lực thôi thúc anh tìm kiếm thêm những mẫu mô hình khác. Hiện, các địa điểm bán mô hình phục vụ fan bộ truyện khá nhiều, việc tìm mua với nam giáo viên không quá khó khăn.

Hàng trăm mô hình nhân vật trong One Piece được Phú Đức trưng bày ở nhà.

Điểm đặc biệt ở bộ sưu tập của Phú Đức là anh sưu tầm theo team (băng nhóm). Anh có hai băng yêu thích nhất là Mũ Rơm và Shanks. Anh cho biết giá một mẫu mô hình tùy thuộc vào các studio hoặc chất liệu sản phẩm. Có những mẫu giá vài trăm, có mẫu tiền triệu hoặc chục triệu.

Hiện, Phú Đức còn là quản lý Vietnam Figure Group - một nhóm giao lưu cho những người có cùng sở thích chơi mô hình. Nhóm thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt, trưng bày hoặc sự kiện tặng mô hình để mọi người cùng chia sẻ đam mê.

Chàng trai TP.HCM nói thêm khi còn nhỏ, anh rất vui khi được cha mẹ hỗ trợ, ủng hộ sở thích đọc truyện tranh, tất nhiên đi kèm là đảm bảo việc học nghiêm túc. Khi trưởng thành, có gia đình, việc duy trì sưu tầm cũng là điều anh cân nhắc, một trong các yếu tố là tiền bạc.

"Tuy nhiên, thường các mẫu mô hình sẽ cần vài tháng mới phát hành ngoài thị trường, và trong khoảng thời gian chờ đợi này, tôi sẽ trích ra một số tiền nho nhỏ hàng tháng để tiết kiệm chờ ngày mô hình cập bến. Với việc chi tiêu hợp lý, tôi có thể hoàn toàn theo đuổi đam mê này".

Phú Đức cùng nhiều thành viên nhóm có chung đam mê tổ chức gặp mặt giao lưu.

Để sưu tầm được các món yêu thích nhiều khi không dễ, bảo quản tốt được chúng với thời tiết nóng ẩm ở Việt Nam càng là một thách thức với Phú Đức.

Anh thường bảo quản "gia tài" trong tủ kính nhằm tránh bụi, dùng gói hút ẩm, tránh nơi có nhiệt độ cao hoặc ẩm ướt để không bị giảm chất lượng.

"Khi bỏ tiền vào sở thích này, có những nhận xét tiêu cực là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, trong cuộc sống, ta phải chấp nhận điều này. Có người chê, cũng sẽ có người khen. Bằng chứng là bộ sưu tập của tôi rất được nhiều bạn yêu thích. Và tôi vẫn cứ hết mình với đam mê đó. Vì đối với tôi, giá trị tinh thần là thứ tích cực nhất mà tôi có được, nó khiến cho cuộc sống của tôi trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết", Phú Đức bày tỏ.