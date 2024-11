Fan la ó De Jong

Frenkie de Jong nhận phản ứng không thiện cảm từ người hâm mộ Barcelona trong ngày đội bóng xứ Catalonia thắng dễ Brest 3-0.

De Jong đang trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp.

Rạng sáng 27/11 (giờ Hà Nội), trên sân nhà Lluís Companys Olympic, De Jong chịu sự ghẻ lạnh từ cổ động viên Barcelona ở lượt trận thứ 5, giai đoạn phân hạng UEFA Champions League 2024/25. Khi tiền vệ người Hà Lan vào sân thay Pedri ở phút 88 của trận đấu, anh bị huýt sáo và la ó từ chính đám đông cổ động viên Barcelona.

Ngược lại, Pedri nhận những tiếng vỗ tay và hoan hô từ đám đông. Ngay cả khi chạm bóng trên sân, cầu thủ người Hà Lan vẫn bị la ó và tiếp tục nhận phản ứng gay gắt từ những người hâm mộ câu lạc bộ. Mọi thứ trở nên xấu xí đến mức ngay cả Hansi Flick cũng phải can thiệp. HLV người Đức quay về phía người hâm mộ Barcelona và đòi hỏi những sự kiềm chế từ khán đài.

Sport cho biết có hai lý do khiến người hâm mộ Barcelona la ó De Jong. Một lý do liên quan đến phong độ của cầu thủ và lý do còn lại liên quan đến tình hình hợp đồng. Mùa này, De Jong chỉ mới hồi phục sau chấn thương và chưa lấy lại phong độ tốt nhất.

Trong khi đó, vấn đề hợp đồng giữa De Jong và Barca trở thành chủ đề nóng nhất, khiến người hâm mộ chỉ trích tiền vệ người Hà Lan. Theo thông tin từ Catalunya Radio, người đại diện của De Jong chưa phản hồi về đề nghị gia hạn mà Barca đưa ra vào đầu năm.

CLB nghi ngờ tiền vệ người Hà Lan cố tình trì hoãn quyết định để có thể ra đi tự do vào năm 2026, thời điểm hợp đồng hiện tại của hai bên hết hạn. Đội chủ sân Camp Nou không muốn để De Jong bước vào năm cuối hợp đồng mà không có kế hoạch rõ ràng về tương lai.

Nếu De Jong ra đi tự do, đó sẽ là một tổn thất lớn cho CLB xứ Catalonia. Trong quá khứ, Barca đã từng cố thuyết phục De Jong gia nhập Manchester United để giảm tải quỹ lương nhưng bất thành.