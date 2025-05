Fan Betis, Fiorentina hỗn chiến giữa trung tâm thành phố

Những hình ảnh gây sốc lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các nhóm cổ động viên quá khích (ultras) của Real Betis và Fiorentina lao vào một cuộc ẩu đả dữ dội ngay tại quảng trường Alameda de Hércules, biến một ngày bình yên thành một "chiến trường" hỗn loạn.

Pháo sáng rực trời, ghế nhựa và vô số vật thể nguy hiểm khác được ném qua lại giữa hai phe, tạo nên một khung cảnh kinh hoàng khiến người dân địa phương và du khách hoảng loạn tìm nơi ẩn náu. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ trước khi thầy trò HLV Manuel Pellegrini chuẩn bị tiếp đón Fiorentina trên sân Benito Villamarín trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng, mở ra cơ hội lịch sử để Betis lần đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết cúp châu Âu.

Sự cuồng nhiệt và kỳ vọng là điều dễ hiểu khi Betis đang bay cao tại giải đấu. Tuy nhiên, hành động bạo lực phi thể thao của một bộ phận nhỏ cổ động viên đi ngược lại tinh thần cao đẹp của bóng đá, làm vấy bẩn hình ảnh đẹp đẽ của thành phố Seville và làm xấu đi không khí háo hức trước trận cầu đỉnh cao.

Đây không chỉ là màn đối đầu giữa hai đội bóng trên sân cỏ, mà còn là sự xung đột giữa những nhóm ultras mang trong mình sự thù địch và hiếu chiến. Vụ ẩu đả này gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn bạo lực sân cỏ, một "căn bệnh" dai dẳng ám ảnh bóng đá châu Âu.

Giữa những hình ảnh tiêu cực, người hâm mộ bóng đá chân chính trên toàn thế giới vẫn kỳ vọng sự cố đáng tiếc này sẽ không làm lu mờ đi giá trị của trận bán kết Conference League. Họ mong muốn một trận cầu Fair Play, nơi mà tài năng và tinh thần thể thao thượng võ sẽ lên ngôi, thay vì những hành động bạo lực vô nghĩa.

