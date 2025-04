Bước ngoặt giúp Valencia hồi sinh ngoạn mục

Valencia CF, một trong những câu lạc bộ lớn của bóng đá Tây Ban Nha, đã phải đối mặt với sự suy thoái trong suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Carlos Corberan, đội bóng này đang dần tìm lại được hy vọng. Từ một đội bóng đang vật lộn với nguy cơ xuống hạng, họ đã dần trở lại với hình ảnh đầy tiềm năng.

Mùa giải này chứng kiến Valencia trải qua một giai đoạn đầy sóng gió khi liên tục chật vật ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Thậm chí, đến vòng 19 La Liga, tình hình trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết khi họ rơi xuống vị trí đội sổ. Đây là một thành tích đáng thất vọng, tồi tệ nhất của Valencia trong hơn mười năm qua, đẩy họ vào cuộc chiến trụ hạng cam go chưa từng có.

Lý do cho tình trạng này là mô hình kinh doanh mà câu lạc bộ áp dụng trong nhiều năm qua. Valencia bán đi rất nhiều tài năng xuất sắc như David Villa, Juan Mata, David Silva, và Rodrigo, trong khi thay thế họ bằng những cầu thủ mới, nhưng không có sự đầu tư dài hạn.

Dani Parejo, người gắn bó với Valencia trong suốt một thập kỷ, đã thẳng thắn nhận xét: "Nếu cứ tiếp tục như vậy, một năm nào đó, họ sẽ bị xuống hạng".

Nhưng Giáng sinh tới, Valencia nhận được “món quà” đầy ý nghĩa. Một bước ngoặt làm thay đổi hoàn toàn tình hình. Carlos Corberan đến vào giữa mùa giải và nhanh chóng giúp đội bóng “lột xác” ngoạn mục.

Tuy không phá hủy hoàn toàn đội bóng dưới thời Ruben Baraja, Corberan nhẹ nhàng điều chỉnh những yếu tố cần thiết. Những thay đổi nhỏ nhưng có ảnh hưởng rõ rệt đã giúp Valencia tìm lại sự ổn định.

Trái ngược với chiến thuật 4-4-2 cứng nhắc của Baraja, Corberan áp dụng một lối tiếp cận kiên nhẫn và chắc chắn hơn trong việc kiểm soát bóng. Valencia hiện tại triển khai bóng với nhiều đường chuyền hơn, xây dựng các đợt tấn công từ hơn 10 đường chuyền trước khi xâm nhập vòng cấm đối phương.

Trong trận đấu với Girona thuộc vòng 28 La Liga hôm 16/3, Valencia ghi bàn từ một chuỗi 21 đường chuyền - một con số ấn tượng so với những pha bóng trước đó chỉ có 11 đường chuyền. Điều này chứng tỏ rằng đội bóng đang dần tìm lại được sự linh hoạt và khả năng kiểm soát trận đấu.

Dưới sự dẫn dắt của Corberan, tuyến giữa của Valencia được xây dựng lại với sự kết hợp hoàn hảo giữa Enzo Barrenechea và Javi Guerra. Barrenechea, cầu thủ mượn từ Aston Villa, có thời gian đột phá dưới tay Corberan, và trở thành một trong những tiền vệ phòng ngự hiệu quả nhất La Liga. Trước đó, anh chỉ là một lựa chọn xoay tua, nhưng hiện tại, đã trở thành một trụ cột không thể thay thế.

Javi Guerra, sau khoảng thời gian khó khăn, giờ đây thể hiện đúng khả năng của mình. Anh dẫn đầu đội bóng về số lần tham gia vào các pha tấn công mở, và là người có khả năng tịnh tiến bóng về phía trước một cách mạnh mẽ. Từ khi Corberan tiếp quản, Guerra trở lại với phong độ cao, và trở thành trung tâm của mọi tình huống tấn công của Valencia.

Rạng sáng 12/4, Valencia giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Sevilla. Kết quả này giúp "Bầy dơi" nối dài chuỗi trận bất bại liên tiếp tại giải đấu lên con số 6 (bao gồm 4 chiến thắng và 2 trận hòa). Ba điểm có được trước Sevilla cũng là chiến thắng thứ ba liên tiếp của thầy trò HLV Corberan.

Trước đó, Valencia gây bất ngờ lớn khi đánh bại Real Madrid ngay trên thánh địa Santiago Bernabeu. Hiện tại, "Bầy dơi" vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 37 điểm, tạo khoảng cách an toàn 9 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ.

Dù chưa chắc trụ hạng, những dấu hiệu tích cực từ Corberan giúp Valencia lấy lại niềm tin. Đội bóng hiện trở nên khó bị đánh bại hơn và có thể tạo ra những trận đấu hấp dẫn hơn trong những vòng đấu còn lại. Những cầu thủ trẻ như Diego Lopez cũng dần khẳng định được mình, giúp tương lai của câu lạc bộ trở nên sáng sủa hơn.

Mặc dù vậy, Valencia vẫn cần thêm sự đầu tư mạnh mẽ và một kế hoạch dài hạn để có thể hồi sinh hoàn toàn. Các tân binh như Umar Sadiq, Max Aarons và Ivan Jaime được ký hợp đồng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, nhưng chỉ Sadiq đóng góp thực sự vào đội hình.

Corberan làm tốt công việc của mình và giúp đội bóng từ chỗ có nguy cơ rơi vào nhóm xuống hạng trở thành một đội bóng đầy khát khao chiến đấu. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là sự khởi đầu. Để có thể trụ vững ở La Liga và hướng đến một tương lai tươi sáng hơn, Valencia cần tiếp tục cải thiện về mọi mặt, từ chiến thuật đến đội hình và đầu tư.

Dưới sự dẫn dắt của Corberan, Valencia có những bước đi đầu tiên trong cuộc hành trình tìm lại sự vĩ đại. Tuy nhiên, cuộc chiến trụ hạng vẫn chưa kết thúc, và câu lạc bộ vẫn cần nỗ lực rất nhiều để đảm bảo một vị trí an toàn. Nhưng những gì họ thể hiện trong thời gian qua đủ để khẳng định rằng, với sự lãnh đạo đúng đắn, Valencia có thể một lần nữa tìm lại ánh sáng trong bóng tối.

