F88 và Finnova 2026 tìm lời giải cho tài chính toàn diện

Finnova, cuộc thi sáng tạo giải pháp tài chính cho thế hệ trẻ do F88 tổ chức, trở thành nơi người trẻ cùng tìm lời giải cho bài toán tài chính toàn diện.

Từ khoảng trống thị trường đến đề bài thực chiến

Dù công nghệ số phủ sóng khắp nơi, một thực tế vẫn tồn tại: Nhiều lao động tự do và người thu nhập thấp tại Việt Nam vẫn đứng “ngoài lề” hệ thống tài chính chính thống. Rào cản từ thủ tục và sự thiếu vắng sản phẩm may đo riêng biệt tạo nên khoảng cách lớn.

Đó chính là lý do Finnova 2026 ra đời. Đây là cuộc thi sáng tạo giải pháp tài chính toàn diện cho thế hệ trẻ do F88 tổ chức, với sự bảo trợ chuyên môn của Học viện Ngân hàng cùng sự đồng hành của Bảo hiểm Bảo Minh và PVI. Không chỉ hướng tới tìm kiếm ý tưởng công nghệ tài chính mới, chương trình còn kỳ vọng thúc đẩy tư duy tài chính trong thế hệ trẻ, khuyến khích sinh viên tiếp cận bài toán thị trường từ góc nhìn thực tế để tạo ra giải pháp theo hướng: Đơn giản hóa - bình dân hóa - cá nhân hóa.

Rào cản không chỉ nằm ở thủ tục hành chính mà còn ở sự thiếu vắng sản phẩm được thiết kế riêng biệt cho đặc thù thu nhập, nhu cầu vay nhỏ lẻ của họ. Trong bối cảnh đó, tài chính toàn diện không đơn thuần là mở rộng quy mô, mà là cuộc cách mạng về sự thấu hiểu để tạo ra giải pháp đơn giản hóa - bình dân hóa - cá nhân hóa. Đây cũng chính là đề bài “thực chiến” mà Finnova 2026 đặt ra, thách thức sinh viên giải mã bài toán tài chính từ góc nhìn cuộc sống thực tế.

Sau vòng tuyển chọn, 8 đội thi xuất sắc chính thức bước vào giai đoạn đào tạo định hướng của Finnova 2026 gồm: Fortunate, Finnotech, Alpha Finn, Inclusio, High Five, 7Up, ATE và Thiên Nga Đen.

Dưới sự dẫn dắt của chuyên gia đầu ngành và đội ngũ mentor giàu kinh nghiệm, các bạn trẻ được khai phá sâu hơn về hệ sinh thái tài chính toàn diện, tiêu chuẩn ESG, và đặc biệt là tâm lý hành vi của nhóm khách hàng “unbank” và “underbanked”.

Thay đổi góc nhìn về tài chính

Sau chuỗi đào tạo tại Finnova 2026, điều khiến 8 đội thi thực sự “vỡ ra” không phải là thuật ngữ tài chính vĩ mô, mà là cách tài chính có thể mở ra cơ hội cho những người trước đây khó tiếp cận dịch vụ tài chính chính thống.

Nguyễn Thị Linh, sinh viên Học viện Ngân hàng, chia sẻ sau buổi đào tạo: “Một sản phẩm tài chính được thiết kế đúng không chỉ tạo ra lợi nhuận, mà còn có thể giúp người dân cải thiện sinh kế, giảm rủi ro và nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Đồng điệu với góc nhìn đó, Nguyễn Đức Hà Nam (sinh viên Đại học Ngoại thương) cho rằng điều cốt lõi của tài chính toàn diện không nằm ở số lượng ứng dụng hay công nghệ hiện đại, mà là “bài toán” về lòng tin và sự thấu hiểu cho những người còn nhiều rào cản khi tiếp cận dịch vụ tài chính.

Dưới sự dẫn dắt từ mentor, 8 đội thi dần rời bỏ tư duy làm ý tưởng trên giấy để bắt đầu giải quyết thực tế. Điểm nhấn khiến nhóm hạt giống này vượt qua gần 800 đối thủ là năng lực đọc vị thị trường, tập trung giảm rào cản về thủ tục và niềm tin - yếu tố “nút thắt” khiến người lao động phổ thông e dè với dòng vốn chính thống. Bằng cách bình dân hóa sản phẩm phức tạp và cân bằng giữa tính khả thi với giá trị xã hội, 8 đội chứng minh công nghệ chỉ thực sự quyền năng khi kiến tạo thay đổi thực chất cho sinh kế cộng đồng.

Đồng hành chương trình năm thứ hai liên tiếp, đại diện Bảo hiểm Bảo Minh khẳng định: “Chúng tôi tin rằng giáo dục tài chính cho người trẻ không phải câu chuyện ngắn hạn. Khi được tiếp cận đúng kiến thức từ sớm, sinh viên sẽ tự tin hơn trong quản lý tài chính, chủ động bảo vệ bản thân và xây dựng nền tảng cho tương lai”.

Finnova 2026 chính thức bước vào chặng thực chiến khi 8 đội thi cùng mentor trực tiếp thâm nhập thị trường để giải mã vấn đề của nhóm khách hàng unbanked và underbanked. Đây là lúc các đội thi kiểm chứng năng lực bằng bài toán thị trường thực tế: Làm sao biến dịch vụ tài chính vốn phức tạp thành giải pháp đơn giản, minh bạch và dễ tiếp cận hơn với người lao động phổ thông.

Thử thách lớn nhất của các đội là tìm ra điểm cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và giá trị cộng đồng. Hướng tới đêm chung kết tổ chức vào ngày 5/6, Finnova không chỉ tìm kiếm đội chiến thắng, mà còn kỳ vọng nuôi dưỡng thế hệ nhân sự tài chính mới đủ hiểu thị trường, hiểu con người và đủ bản lĩnh để thúc đẩy tài chính tại Việt Nam.