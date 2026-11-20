Ngày 18/11, F88 tiếp tục được Anphabe vinh danh trong “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”, xếp thứ 4 trong nhóm doanh nghiệp quy mô vừa thuộc ngành Dịch vụ tài chính.

Đằng sau kết quả trên là chiến lược phát triển con người gắn với định hướng dài hạn. Năm 2026, F88 xác định chủ đề năm là “Restart-Up” - giai đoạn tái khởi động, củng cố nền tảng và nâng cao năng lực tổ chức. Với tầm nhìn 2030 trở thành “Nền tảng tài chính toàn diện và tin cậy dành cho người dân Việt Nam, nơi khách hàng bình dân tìm đến đầu tiên cho mọi nhu cầu tài chính trong cuộc sống”, F88 xác định con người là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu.

Để phát huy nguồn lực con người, F88 theo đuổi định vị giá trị nhân viên (EVP) “Excel with joy - Vui đời tiến bộ”, để mỗi thành viên có chung hướng nhìn, niềm vui. Đầu tiên, để “tiến bộ”, mỗi thành viên cần hiểu định hướng của doanh nghiệp, vai trò của bản thân và năng lực cần phát triển.

F88 xây dựng hệ thống quản trị con người dựa trên khung năng lực gồm năng lực cốt lõi, lãnh đạo và chuyên môn theo từng vị trí. Việc đánh giá giúp nhân viên nhận diện điểm mạnh, khoảng cách cần cải thiện và định hướng phát triển nghề nghiệp. Trách nhiệm phát triển đội ngũ cũng được tích hợp vào vai trò của cấp quản lý, gắn với kết quả kinh doanh và chất lượng vận hành.

Đồng thời, Học viện F88 là trung tâm trong hệ sinh thái học tập, với các chương trình từ giá trị cốt lõi, tuân thủ, quản trị rủi ro đến chuyên môn và năng lực quản lý. Năm 2025, F88 ghi nhận 276.517 giờ đào tạo, tương đương trung bình 62 giờ/nhân sự; hệ thống học tập trực tuyến kết hợp hỗ trợ tương tác mở rộng cơ hội học tập cho nhân sự trên toàn quốc.

Trong một phát biểu mới nhất, ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc F88, cho biết bản thân luôn tự hào về đội ngũ hơn 5.000 nhân sự của mình.

Theo khảo sát Anphabe năm 2026, có tới 86% cán bộ, nhân viên (CBNV) cho biết hiểu rõ tầm nhìn và sứ mệnh công ty; chỉ số “động lực tự thân” phản ánh mức độ nhân viên chủ động và có động lực trong công việc đạt 78% cho thấy hiệu quả của hướng đi này.

Nếu “tiến bộ” giúp mỗi cá nhân và tổ chức phát triển, “niềm vui” là nền tảng để hành trình ấy được duy trì trong một môi trường tích cực, nơi mỗi người cảm thấy an tâm, được tôn trọng và tìm thấy ý nghĩa trong công việc.

Tại F88, niềm vui không được định nghĩa đơn thuần bằng những hoạt động tạo không khí vui vẻ hay các chính sách phúc lợi riêng lẻ. Doanh nghiệp tiếp cận niềm vui như một trải nghiệm toàn diện từ sự an tâm về tài chính, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần đến cảm giác được ghi nhận, kết nối, nhìn thấy giá trị công việc mình tạo ra. Qua đó, F88 hướng đến một môi trường nhân viên có thể yên tâm phát triển và gắn bó lâu dài.

Nền tảng cho cách tiếp cận này là hệ giá trị cốt lõi, trong đó “Tử tế từ tâm đến hành động” giữ vai trò định hướng cách F88 đối xử với con người. Từ năm 2024, doanh nghiệp tái định vị văn hóa với 4 giá trị cốt lõi: Tử tế từ tâm đến hành động; chính trực đến tận cùng; lanh lợi để bứt tốc; đổi mới để dẫn đầu và được cụ thể hóa thành 16 định hướng hành vi dành cho đồng nghiệp, khách hàng, đối tác, cộng đồng.

Các giá trị trên không chỉ là những tuyên ngôn văn hóa, mà còn được tích hợp vào cách tổ chức vận hành, từ vai trò làm gương của lãnh đạo, vòng đời nhân sự, truyền thông nội bộ đến cơ chế đo lường và cải tiến. Từ đó, mọi thành viên F88 đều có chung tư duy, hành động và tôn trọng, gắn kết cùng nhau.

Tinh thần tử tế còn được mở rộng ra ngoài phạm vi nội bộ. Thông qua chiến lược phát triển bền vững, CBNV có cơ hội trực tiếp tham gia vào các hoạt động tạo ra giá trị cho khách hàng, cộng đồng và những bên liên quan. Điều này giúp kết nối ý nghĩa công việc với những giá trị tích cực doanh nghiệp tạo ra, nuôi dưỡng niềm tự hào và cảm giác thuộc về đội ngũ.

Những định hướng đó được phản ánh qua kết quả khảo sát của Anphabe năm 2026, với 84% CBNV cho biết được đối xử tử tế và tôn trọng tại nơi làm việc; 84% ghi nhận F88 là doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội và môi trường. Chỉ số “gắn kết tình cảm” đạt 79%, cao hơn mức trung bình Việt Nam 7 điểm phần trăm.

Kết quả, F88 đã xây dựng một đội ngũ cùng hướng về mục tiêu chung, sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới. Đó cũng là minh chứng cho chiến lược phát triển nhân sự nhất quán: Muốn xây dựng một đội ngũ vừa có khả năng, vừa có động lực đồng hành doanh nghiệp; thì năng lực phát triển của mỗi cá nhân phải được nuôi dưỡng bằng cơ hội học tập cùng hệ thống quản trị nhất quán, đồng thời được nâng đỡ bởi một môi trường tử tế và giàu ý nghĩa.

Kết quả khảo sát của Anphabe cho thấy 71,6% nhân sự F88 thuộc nhóm “nòng cốt” có mong muốn đồng hành, gắn bó cao hơn mức trung bình Việt Nam 3,8 điểm phần trăm. Trong khi đó, nhóm “từ bỏ” chiếm 8,1%, thấp hơn mức trung bình là 14,5%. Các chỉ số này phản ánh tương quan tích cực về mức độ nỗ lực và gắn kết của đội ngũ so với mặt bằng khảo sát.

Ngoài việc nằm trong bảng xếp hạng “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”, F88 còn được Anphabe công nhận là “Doanh nghiệp có nguồn nhân lực hạnh phúc 2026”. Trước đó, F88 cũng là một trong 9 doanh nghiệp Việt góp mặt trong danh sách “Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia 2026” do Fortune phối hợp Great Place To Work công bố. Các kết quả từ hệ thống đánh giá khác nhau là sự ghi nhận đối với sức hấp dẫn của môi trường làm việc F88, cả từ góc nhìn thị trường lao động lẫn trải nghiệm của chính người lao động.