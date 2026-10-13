F88 đạt 1.087 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng

Riêng quý III/2026, F88 ghi nhận lợi nhuận trước thuế 401 tỷ đồng, tăng 42,1% so với cùng kỳ.

Với tăng trưởng từ hoạt động cho vay, phân phối bảo hiểm và hiệu quả vận hành cải thiện, ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (mã HoSE: F88) kỳ vọng lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 1.500 tỷ đồng , vượt khoảng 32% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm

Công ty Cổ phần Đầu tư F88 công bố kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm. Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu đạt 4.349 tỷ đồng , tăng 54,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 1.087 tỷ đồng , tăng 80,1%, hoàn thành khoảng 96% kế hoạch năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Riêng quý III, doanh thu đạt 1.591 tỷ đồng , tăng 48%; lợi nhuận trước thuế đạt 401 tỷ đồng , tăng 42,1%. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tính trên cơ sở 12 tháng gần nhất đạt 35,1%.

F88 ghi nhận lợi nhuận trước thuế 401 tỷ đồng trong riêng quý III/2026.

Hoạt động cho vay tiếp tục là nguồn thu chủ lực, đóng góp gần 3.728 tỷ đồng doanh thu trong 9 tháng, tăng trưởng 52,4% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 30/9, tổng dư nợ vay ròng đạt 9.540 tỷ đồng , tăng 48,8% so với cùng kỳ và 32,2% so với đầu năm. Chỉ tiêu này bao gồm các khoản vay do ngân hàng đối tác giải ngân, F88 cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm, hưởng phí dịch vụ và chịu rủi ro tín dụng liên quan.

Mạng lưới F88 đạt 1.000 phòng giao dịch, hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đầu năm, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho khách hàng bình dân. Cùng với việc mở rộng mạng lưới, F88 chú trọng phát triển khách hàng mới và duy trì quan hệ với khách hàng hiện hữu. Riêng quý III, F88 ghi nhận khoảng 95.500 khách hàng vay mới, với tỷ trọng khách hàng quay lại ở mức 68%. Việc thu hút thêm khách hàng giúp mở rộng quy mô kinh doanh, trong khi nhu cầu vay tiếp của khách hàng hiện hữu tạo nguồn giao dịch thường xuyên cho hệ thống phòng giao dịch.

Doanh thu tăng nhanh hơn chi phí hoạt động tiếp tục giúp nâng hiệu quả kinh doanh. Trong 9 tháng, chi phí hoạt động tăng 24%, thấp hơn mức tăng 54,2% của doanh thu. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm còn 43%, thấp hơn 10,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Chi phí vốn tính trên cơ sở 12 tháng gần nhất ở mức 13,3%, so với 14,4% tại cùng kỳ năm trước.

Mạng lưới F88 đạt 1.000 phòng giao dịch.

Cùng với việc mở rộng dư nợ cho vay, F88 tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng. Tỷ lệ xóa nợ ròng nằm trong ngưỡng kiểm soát. Theo chính sách của F88, khoản vay quá hạn trên 90 ngày được xóa sổ khỏi danh mục nội bảng và tiếp tục được theo dõi, thu hồi. Trong 9 tháng, thu từ nợ đã xử lý rủi ro đạt 289 tỷ đồng , tăng 9,1% so với cùng kỳ.

Đại diện của F88 chia sẻ: “Quan điểm xuyên suốt của F88 là cân bằng tăng trưởng danh mục với hiệu quả hoạt động và chi phí rủi ro. Trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng doanh thu, hiệu quả vận hành và việc tối ưu nguồn vốn đã hỗ trợ kết quả lợi nhuận, trong khi chi phí tín dụng vẫn chịu áp lực. Chúng tôi tiếp tục điều chỉnh chính sách theo từng nhóm khách hàng và địa bàn, theo dõi các chỉ báo rủi ro sớm, đồng thời nâng chất lượng thẩm định và thu hồi nợ. Đây là những công việc cần thực hiện liên tục để việc mở rộng quy mô tạo ra hiệu quả bền vững”.

Bảo hiểm tăng trưởng cùng mạng lưới khách hàng

Mảng phân phối bảo hiểm ghi nhận doanh thu gần 583 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 74,6% so với cùng kỳ. Kết quả này bổ sung nguồn thu quan trọng bên cạnh hoạt động cho vay và tạo cơ sở để F88 tiếp tục phát triển các dịch vụ tài chính trên mạng lưới sẵn có.

Mảng phân phối bảo hiểm của F88 ghi nhận doanh thu gần 583 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Thông qua thương hiệu Ngôi Nhà Xanh (NNX), F88 phát triển phân phối bảo hiểm độc lập, mở rộng khả năng tiếp cận cả những khách hàng không có nhu cầu vay. Lợi thế của mô hình này đến từ sự am hiểu khách hàng, dữ liệu tích lũy trong hoạt động kinh doanh và khả năng hỗ trợ trực tiếp qua mạng lưới phòng giao dịch. Bên cạnh phân phối sản phẩm, NNX chú trọng dịch vụ sau bán và hỗ trợ khách hàng trong quá trình yêu cầu bồi thường.

Cùng với kết quả kinh doanh, F88 tiếp tục bổ sung nguồn lực cho hoạt động cho vay. Theo cập nhật 9 tháng, doanh nghiệp huy động thành công 833,5 tỷ đồng qua trái phiếu đại chúng và 781,9 tỷ đồng qua chào bán cổ phiếu ra công chúng.