EZVIZ H6c Pro 3K - công nghệ giám sát an ninh cho gia đình Việt

Camera EZVIZ H6c Pro 3K với công nghệ smarthome mang đến trải nghiệm sống thông minh và an toàn cho hàng triệu gia đình Việt.

Trong nhịp sống hiện đại với nhiều nỗi lo toan, an ninh tại tổ ấm là mối quan tâm hàng đầu của các gia đình. Khi đi công tác xa hay tận hưởng giấc ngủ yên bình, điều mỗi người mong muốn là ngôi nhà được bảo vệ an toàn. Thấu hiểu điều đó, EZVIZ ra mắt dòng camera thông minh H6c Pro 3K, với mong muốn mang đến giải pháp an ninh tối ưu cho mọi gia đình Việt.

Độ phân giải 3K và công nghệ quay quét linh hoạt

H6c Pro 3K là “con mắt” thông minh, giúp gia chủ kiểm tra mọi ngóc ngách trong ngôi nhà. Sở hữu độ phân giải 3K sắc nét, camera có thể giám sát toàn bộ không gian, cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Thiết bị có khả năng ghi hình sống động, chân thực, kết hợp cùng công nghệ nén video H.265 giúp tiết kiệm dung lượng lưu trữ mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh. Bất kể ngày hay đêm, camera vẫn hoạt động hiệu quả và bền bỉ.

Bên cạnh đó, H6c Pro 3K hỗ trợ Wi-Fi băng tần kép 2.4/5 GHz, cho phép kết nối mượt mà, ổn định hơn. Người dùng có thể yên tâm lưu trữ dữ liệu với thẻ MicroSD lên đến 512 GB hoặc sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây EZVIZ CloudPlay.

Camera H6c 3K hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giám sát an ninh, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ tại ngôi nhà thông minh.

Một trong những điểm nổi bật của H6c Pro 3K là khả năng quay quét linh hoạt. Camera có thể tự động xoay 360 độ để bao quát toàn bộ không gian. Ngoài ra, người dùng dễ dàng tùy chỉnh chế độ tuần tra để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ điểm mù nào. Chỉ cần thao tác đơn giản, người dùng dễ dàng quan sát mọi hoạt động diễn ra trong nhà, dù ở bất kỳ đâu.

H6c Pro 3K còn được trang bị công nghệ phát hiện tiếng ồn lớn và thông báo tức thời. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi gia chủ vắng nhà, giúp ngăn chặn kịp thời sự cố không mong muốn. Trong khi đó, tính năng theo dõi tự động và phân biệt đối tượng giúp giảm thiểu cảnh báo giả, chỉ gửi thông báo khi thực sự cần thiết.

Bên cạnh đó, nút gọi cảm ứng để gọi video hai chiều và kết nối người thân trong vài giây là điểm cộng lớn với những gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ.

EZVIZ H6c Pro 3K được trang bị chế độ gọi video hai chiều và phát hiện chuyển động thông minh, hỗ trợ người dùng dễ dàng kết nối người thân hoặc nhận cảnh báo.

H7C Dual - bổ sung cho hệ thống an ninh toàn diện

Với những gia đình muốn có hệ thống an ninh toàn diện, EZVIZ H7c Dual là lựa chọn không nên bỏ qua. Thiết bị có khả năng quan sát đồng thời nhiều góc nhìn nhờ camera kép, giúp bao quát toàn bộ không gian sống. Thêm vào đó, H7c Dual có thể kết hợp cùng H6c Pro 3K để tạo nên hệ thống an ninh đáng tin cậy, phù hợp nhu cầu đa dạng của gia đình.

Theo đại diện EZVIZ, trong bối cảnh Tết Nguyên Đán sắp đến, trộm cắp, an ninh nhà cửa là vấn đề khiến nhiều người lo lắng, nhất là những gia đình có kế hoạch đi du lịch hoặc về quê. Trang bị hoặc nâng cấp hệ thống an ninh thông minh cho ngôi nhà là giải pháp thiết thực để bảo vệ tài sản và những người thân yêu. Đáp ứng nhu cầu đó, thương hiệu nỗ lực mang đến giải pháp an ninh thông minh.

“Với H6c Pro 3K và H7c Dual, EZVIZ muốn gửi món quà của sự an tâm, tiện nghi và hiện đại đến từng tổ ấm”, đại diện thương hiệu chia sẻ.

Các dòng camera của EZVIZ như H6c Pro 3K hay H7c Dual vừa giúp bảo vệ gia đình, vừa mang lại sự tiện nghi và hiện đại, đáp ứng nhu cầu “lên đời” môi trường sống thông minh. Với EZVIZ, người dùng có thể yên tâm khi biết rằng tổ ấm được bảo vệ 24/7. Độc giả tham khảo H6c Pro 3K tại đây.